La Riu reabre el hotel Palace Calypso en primera línea de playa de Fuerteventura

La renovación ha supuesto un aumento de categoría del establecimiento al producto premium de la cadena Riu Palace y una readaptación al concepto Solo para adultos by Riu

La piscina del hotel da directamente a las playas de sotavento de Jandía, en el municipio de Pájara.

El hotel Riu Palace Calypso, ubicado en las playas de Jandía, en el municipio de Pájara, reabre sus puertas tras una reforma completa con la que ha ampliado su oferta gastronómica, rediseñado todos los espacios, mejorado la accesibilidad y potenciado las vistas al océano desde todas las zonas del hotel, incluidas todas sus habitaciones. La renovación ha supuesto un aumento de categoría del establecimiento al producto premium de la cadena RIU Palace y una readaptación al concepto Solo para adultos by RIU.

El hotel, de cuatro estrellas, mantiene el número de habitaciones en 248 y todas ellas han sido completamente renovadas. Ahora todas las terrazas de las habitaciones ofrecen una espectacular vista completa al océano Atlántico.

Todas las zonas comunes del hotel Riu Palace Calypso han sido completamente renovadas. El lobby ha sido ampliado y rediseñado para aprovechar mejor las vistas al océano desde el momento en que el cliente se adentra en el establecimiento y para potenciar la entrada de luz natural, empleando materiales que favorecen la claridad y la amplitud. El resultado es un diseño que trasmite frescura y modernidad sin perder la esencia del estilo clásico.

Así mismo, se han añadido nuevas zonas comunes, como un nuevo bar salón en el exterior y otro en el interior y un solárium con camas balinesas, ideal para el ambiente chill-out de un hotel solo para adultos.