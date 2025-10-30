Del risco a la libertad
Especies protegidas ·La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura suelta seis pardelas cenicientas accidentadas que se han recuperado en la estación biológica de La Oliva y en presencia de las alumnas y los alumnos del Centro de Educación Fuerteventura Norte. La campaña de protección de 2025 suma más de 30 ejemplares puestos en libertad
Puerto del Rosario
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10
Seis de las más de 30 pardelas recuperadas volvieron a echar a volar este jueves en la costa de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.
Las alumnas y los alumnos del Centro de Educación de Adultos Fuerteventura Norte presenciaron la suelta organizada por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, dentro de la campaña de protección de la Calonectris borealis, que se desarrolla principalmente durante los meses de octubre y noviembre.
La mayoría de los ejemplares recuperados se encontró este año en el municipio de La Oliva y en buen estado de salud, por lo que sólo fueron anillados para su seguimiento y liberados. Sin embargo, otra cantidad de pardelas cenicientas ingresó en la estación biológica de La Oliva con problemas de deshidratación, traumatismos, parasitismo u otras sintomatologías, por lo que requieren de un mayor período de cuidado y atención para su recuperación, recibiendo tratamiento veterinario.
La pardela -hay que recordarlo un año más- es una de las aves marinas más emblemáticas del archipiélago. Migratorias por naturaleza, pasa gran parte de su vida en alta mar y solo toca tierra firme para reproducirse. Cada pareja deposita un único huevo al año, dedicando todo su esfuerzo a sacar adelante a su polluelo frente a numerosas amenazas como la contaminación marina, los choques con tendidos eléctricos o la depredación.
