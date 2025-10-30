Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
Un agente de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura suelta una pardela desde un risco de la costa de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

Del risco a la libertad

Especies protegidas ·

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura suelta seis pardelas cenicientas accidentadas que se han recuperado en la estación biológica de La Oliva y en presencia de las alumnas y los alumnos del Centro de Educación Fuerteventura Norte. La campaña de protección de 2025 suma más de 30 ejemplares puestos en libertad

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Seis de las más de 30 pardelas recuperadas volvieron a echar a volar este jueves en la costa de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.

Las alumnas y los alumnos del Centro de Educación de Adultos Fuerteventura Norte presenciaron la suelta organizada por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, dentro de la campaña de protección de la Calonectris borealis, que se desarrolla principalmente durante los meses de octubre y noviembre.

La mayoría de los ejemplares recuperados se encontró este año en el municipio de La Oliva y en buen estado de salud, por lo que sólo fueron anillados para su seguimiento y liberados. Sin embargo, otra cantidad de pardelas cenicientas ingresó en la estación biológica de La Oliva con problemas de deshidratación, traumatismos, parasitismo u otras sintomatologías, por lo que requieren de un mayor período de cuidado y atención para su recuperación, recibiendo tratamiento veterinario.

La pardela -hay que recordarlo un año más- es una de las aves marinas más emblemáticas del archipiélago. Migratorias por naturaleza, pasa gran parte de su vida en alta mar y solo toca tierra firme para reproducirse. Cada pareja deposita un único huevo al año, dedicando todo su esfuerzo a sacar adelante a su polluelo frente a numerosas amenazas como la contaminación marina, los choques con tendidos eléctricos o la depredación.

Imagen de Galeria
La Oliva es el municipio donde más pardelas cenicientas accidentadas se localizaron esta campaña. Javier Melián / Acfi Press
Imagen de Galeria
La mayoría de las pardelas cenicientas localizadas este año se encontraba en buen estado. Javier Melián / Acfi Press
Imagen de Galeria
Las pardelas viven en alta mar, donde pasan casi todo el día volando y pescando. Javier Melián / Acfi Press
Imagen de Galeria
Alumnas y alumnos del Centro de Educación de Adultos Fuerteventura Norte, en la suelta de pardelas en Puerto Lajas. Javier Melián / Acfi Press
Imagen de Galeria
Carlos Rodríguez, consejero de Medio Ambiente, suelta un ejemplar en presencia de las alumnas y los alumnos del Centro de Educación de Adultos Fuerteventura Norte. Javier Melián / Acfi Press

1 /

