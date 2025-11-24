Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista aérea de la capital de Fuerteventura. C7

CC responsabiliza a la exedil Peña Armas del cese del aparcamiento en zona azul

Tráfico ·

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

Coalición Canaria (CC) en Puerto del Rosario considera «gravísima y completamente inaceptable» la situación generada en torno al servicio de estacionamiento regulado en zona azul y verde, cuyo cese inmediato ordenó el Ayuntamiento tras constatar supuestos incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria.

La formación nacionalista subraya que «todo el descontrol administrativo, técnico, económico y de supervisión que hoy afecta al servicio tiene un origen político claro: la etapa de la exconcejala de Contratación, Peña Armas, bajo cuya responsabilidad se permitió un modelo de gestión laxo, sin control y con decisiones que han derivado en perjuicios para los ciudadanos».

Según la documentación remitida a la Fiscalía Provincial, los informes recopilados por el Ayuntamiento acreditan que la empresa concesionaria aplicó tarifas no autorizadas, incrementos improcedentes, discrepancias en cuotas de anulación de denuncias y una gestión irregular de sanciones, llegando incluso a modificar precios sin aprobación municipal desde febrero de 2023.

Coalición Canaria recalca que estos hechos «no surgieron de la noche a la mañana», sino que se arrastra del mandato anterior y «están directamente vinculados con la falta de supervisión y seguimiento político que debía ejercer dicha exconcejala cuando tuvo la responsabilidad del área».

