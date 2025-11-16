Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios de Limpiaventura retiran residuos de la costa de Jacomar. Ayuntamiento de Antigua

Sin residuos en la costa más abrupta de Antigua

Residuos marinos ·

Las voluntarias y los voluntarios de Limpiaventura retiran la basura que las mareas depositan, en colaboración con el Ayuntamiento de Antigua. Los senderistas y pescadores de tierra también dejan su huella

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

El Ayuntamiento de Antigua informa de un nueva actuación medioambiental de los voluntarios de Limpiaventura en el litoral más abrupto del municipio.

Las voluntarias y voluntarios de Limpiaventura retiraron varios sacos de basura, plásticos, restos de palets y otros residuos, en su mayoría jallos que las mareas dejan en la orilla. El Ayuntamiento de Antigua colabora desde la Concejalía de Medio Ambiente con material y logística.

Gerardo Yanez, portavoz de Limpiaventura, agradece la colaboración institucional e incide en que es una labor también de concienciación ciudadana de todos.

Aparte de los jallos de las mareas, la costa de Jacomar presentaba residuos de senderistas y pescadores de tierra. Ayuntamiento de Antigua

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  6. 6 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  7. 7 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  8. 8 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 «El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al residente y de eso se aprovecha»
  10. 10 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sin residuos en la costa más abrupta de Antigua

Sin residuos en la costa más abrupta de Antigua