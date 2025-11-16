Sin residuos en la costa más abrupta de Antigua

Las voluntarias y los voluntarios de Limpiaventura retiran la basura que las mareas depositan, en colaboración con el Ayuntamiento de Antigua. Los senderistas y pescadores de tierra también dejan su huella

Voluntarios de Limpiaventura retiran residuos de la costa de Jacomar.

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:31

El Ayuntamiento de Antigua informa de un nueva actuación medioambiental de los voluntarios de Limpiaventura en el litoral más abrupto del municipio.

Las voluntarias y voluntarios de Limpiaventura retiraron varios sacos de basura, plásticos, restos de palets y otros residuos, en su mayoría jallos que las mareas dejan en la orilla. El Ayuntamiento de Antigua colabora desde la Concejalía de Medio Ambiente con material y logística.

Gerardo Yanez, portavoz de Limpiaventura, agradece la colaboración institucional e incide en que es una labor también de concienciación ciudadana de todos.

Ampliar Aparte de los jallos de las mareas, la costa de Jacomar presentaba residuos de senderistas y pescadores de tierra. Ayuntamiento de Antigua