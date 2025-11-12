Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: suspendidas las clases en la mayoría de las universidades
Un trabajador de Gesplan poda las cañas del barranco de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. Gesplan

Punto y final a la limpieza de la carretera y el barranco de Gran Tarajal

Medio ambiente ·

Los trabajos corrieron a cargo de las cuadrillas del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza', encargo realizado por el Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo de Fuerteventura, a su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan)

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

El Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, a través del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' que Gesplan ejecuta, ha desarrollado una intensa labor de limpieza y desbroce de los márgenes de la carretera de acceso a Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, y de la desembocadura del barranco.

Esta acción de impacto que se ha hecho coincidir con las vísperas del festival Arena Negra y contribuir así a su celebración en condiciones óptimas. Además, este trabajo preventivo resulta clave para evitar inundaciones ante alertas por fuertes borrascas.

El trabajo se centró en los arcenes de la carretera de acceso a Gran Tarajal, donde se intervino en más de 3,5 kilómetros lineales de vía despejando de maleza y basuras los márgenes de la carretera y liberando de obstrucciones las canalizaciones de agua.

Paralelamente, las cuadrillas de Gespplan se centraron en liberar la desembocadura del puente del barranco para que el agua, en caso de lluvia por una fuerte borrasca como ocurre esta semana, pueda fluir y no provoque inundaciones.

Poda de tarajal que había invadido los márgenes de la carretera de Gran Tarajal. Gesplan

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  4. 4 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  5. 5 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  6. 6 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  7. 7 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  8. 8 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  9. 9 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca
  10. 10 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Punto y final a la limpieza de la carretera y el barranco de Gran Tarajal

Punto y final a la limpieza de la carretera y el barranco de Gran Tarajal