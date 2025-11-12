Punto y final a la limpieza de la carretera y el barranco de Gran Tarajal

Los trabajos corrieron a cargo de las cuadrillas del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza', encargo realizado por el Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo de Fuerteventura, a su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan)

Un trabajador de Gesplan poda las cañas del barranco de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje.

El Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, a través del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' que Gesplan ejecuta, ha desarrollado una intensa labor de limpieza y desbroce de los márgenes de la carretera de acceso a Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, y de la desembocadura del barranco.

Esta acción de impacto que se ha hecho coincidir con las vísperas del festival Arena Negra y contribuir así a su celebración en condiciones óptimas. Además, este trabajo preventivo resulta clave para evitar inundaciones ante alertas por fuertes borrascas.

El trabajo se centró en los arcenes de la carretera de acceso a Gran Tarajal, donde se intervino en más de 3,5 kilómetros lineales de vía despejando de maleza y basuras los márgenes de la carretera y liberando de obstrucciones las canalizaciones de agua.

Paralelamente, las cuadrillas de Gespplan se centraron en liberar la desembocadura del puente del barranco para que el agua, en caso de lluvia por una fuerte borrasca como ocurre esta semana, pueda fluir y no provoque inundaciones.

Ampliar Poda de tarajal que había invadido los márgenes de la carretera de Gran Tarajal. Gesplan