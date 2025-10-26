Puertos adjudica la renovación eléctrica del muelle de Gran Tarajal

La inversión es de 802.017 euros y el plazo de ejecución de las obras, de cuatro meses

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de actualización de la instalación eléctrica en baja tensión del puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, por un importe de 802.017 euros.

Sampol Ingeniería y Obras será la encargada de acometer los trabajos, en un plazo de ejecución de cuatro meses. De esta manera, la intervención permitirá mejorar la calidad del suministro eléctrico y garantizar la operatividad de la infraestructura portuaria, afectada en los últimos años por interrupciones que repercuten en el alumbrado público, las instalaciones portuarias y el abastecimiento eléctrico de los barcos.

Las actuaciones incluyen la redacción y ejecución de un proyecto eléctrico de baja tensión que cumpla con la normativa vigente, así como la ampliación de la potencia contratada para un correcto funcionamiento del puerto. Esta renovación responde a la creciente demanda energética y a la necesidad de mantener operativos los servicios portuarios del sur.