Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 10 de noviembre de 2025
El alcalde David de Vera, con las trabajadoras y trabajadores del nuevo servicio. Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Puerto del Rosario reanuda el Servicio de Apoyo Psicosocial para la Infancia y Familia

Servicios Sociales ·

Se trata de un servicio gratuito y voluntario para las familias empadronadas en el municipio

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha reanudado el Servicio de Apoyo Psicosocial para la Infancia, la Adolescencia y las Familias, el recurso municipal de carácter gratuito que ofrece orientación y acompañamiento profesional a aquellas familias del municipio que atraviesan situaciones de cambio o dificultad emocional.

El servicio, impulsado por el área de Servicios Sociales, se puso en marcha en 2020 mediante convenio con el Centro de la Familia y, tras la nueva licitación realizada este año, pasa a ser gestionado por la empresa Emocional Technologies 22.

El Centro Emocional está ubicado en la calle República de México nº 29, cuenta con un equipo técnico formado por una psicóloga y un trabajador social, además del apoyo profesional y administrativo de la empresa adjudicataria.

Las familias pueden acceder al servicio a través de los centros educativos, el Servicio Canario de Salud o los Servicios Sociales municipales. Se trata de un servicio voluntario y gratuito, destinado exclusivamente a familias empadronadas que no presentan indicios de desprotección infantil, pero sí necesitan orientación o acompañamiento.

