Aquí puede verse el trailer de 'Playa de Lobos'

Dani Rovira protagoniza la comedia dirigida por Javier Veiga en Fuerteventura. La película se rodó en los municipios de Antigua, Pájara, Puerto del Rosario, La Oliva y Betancuria. El rodaje de cinco semanas contó con 280 figurantes, procedentes de un casting realizado en la isla y que dejó alrededor de un millón de euros de inversión

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 30 de octubre 2025, 14:45 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

La película 'Playa de Lobos' ha estrenado su trailer oficial, que puede verse aquí. El largometraje rodado íntegramente en Fuerteventura durante el año 2024, llegará a los cines el próximo 5 de diciembre, a nivel nacional, llevando un pedacito de Fuerteventura a la gran pantalla.

Playa de Lobos es una comedia dirigida por Javier Veiga, con Dani Rovira, Marta Hazas, Antonio San Juan y el propio Veiga conformando el reparto. La película se rodó en los municipios de Antigua, Pájara, Puerto del Rosario, La Oliva y Betancuria. Un rodaje de cinco semanas que contó con 280 figurantes, procedentes de un casting realizado en la Isla y que dejará alrededor de un millón de euros de inversión en el territorio insular.

El film tiene como escenario principal la playa de la Guirra en El Castillo (Antigua), y se rodó, además, en otros enclaves como a carretera de las Dunas de Corralejo y Puerto de Corralejo (La Oliva), la localidad de Betancuria, así como en zonas privadas de Tefía y Costa Calma.

La producción contó con asesoramiento y gestión de Fuerteventura Film Commission, «siendo los rodajes una gran oportunidad para la diversificación de la economía local, dejando inversión y empleo en Fuerteventura», señala la consejera del área, Nereida Calero.

Por este motivo, «es importante seguir fomentando el desarrollo de la industria audiovisual en nuestra isla, siempre de manera compatible con el respeto hacia el territorio y el paisaje».

Playa de Lobos está producida por Mediolimón, Zebra (Grupo IZEN) y Epos Cine, con el apoyo de RTVE y la colaboración de Pampa Films. Será distribuida en España por Tripictures. Marta Hazas y Sara Fernández-Velasco, productoras ejecutivas de la película.

La película cuenta la historia de dos tipos totalmente opuestos que coinciden al atardecer en un chiringuito de playa frente al Islote de Lobos. Manuel y Klaus, un andaluz y un argentino, que se parecen lo mismo que una tasquita malagueña a una parrilla de la Patagonia. Manuel trabaja en el chiringuito y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la hamaca. Así arranca, aparentemente, el absurdo conflicto de los dos protagonistas de esta historia: uno quiere terminar su trabajo y marcharse a su casa a dormir, y el otro quiere que le pongan la última cerveza y quedarse tumbado mirando la luna.