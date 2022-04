El PSOE echa del grupo de WhatsApp y de las comisiones a Rafael Perdomo

Rafael Perdomo, exalcalde de Pájara y actual concejal del PSOE que se pasó al grupo de no adscritos, se defiende de las acusaciones de transfuguismo al asgurar que fueron primeros los concejales socialistas los que empezaron a hacerle el vacío: primero, eliminándole a él y a Marisol Placeres del chat de WhatsApp de ediles, y luego quitándolos de las comisiones informativas del Ayuntamiento del sur.

El exalcalde y candidato del PSOE a la alcaldía de Pájara durante 32 años aclara al partido que tránsfuga es «aquel que traiciona a sus compañeros de grupo para pactar o cambiar una mayoría gobernante o para dar la mayoría a un grupo que no la tiene. El PSOE no gobierna en la actualidad, por lo cual este concepto es falso y nada que ver con la realidad».

Sobre el vacío de sus compañeros del PSOE en comisiones y chat, que Perdomo calfiica de «indefensión», ya no podían obtener expedientes, debatir y conocer los distintos asuntos del Ayuntamiento de Pájara, « no nos quedó más remedio que pasarnos al grupo de los no adscritos y seguir conservando nuestra acta hasta el final de legislatura».

El concejal aclara que aún siguen en el PSOE, al tiempo que rechaza que vaya a formar un nuevo partido.