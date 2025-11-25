Programa de Navidad de Puerto del Rosario 2025: encendido de luces, belenes y todas las actividades

Puerto del Rosario inaugura la Navidad con el encendido el jueves 28 de noviembre

CANARIAS7 Martes, 25 de noviembre 2025, 06:05

Puerto del Rosario da este año la bienvenida a la Navidad con el encendido de las luces. La tradicional Calle Primero de Mayo se transforma en un escenario vivo a partir de las 17:00 h, con cuentacuentos, burbujas, malabares y magia. A las 18:00 h tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado.

Este arranque festivo también incluye la novedad de un Certamen Internacional de Esculturas Humanas, puestos dulces, un mini mercado artesanal y una programación continua para dinamizar la calle durante la tarde. Además, un espectáculo de vídeo mapping proyectará imágenes sobre la fachada de la iglesia local en tres pases: a las 19:00, 19:30 y 20:00.

La programación navideña ofrecida por el Ayuntamiento se ha ampliado significativamente este año, con casi todo el mes de diciembre y principios de enero llenos de actividades para toda la familia. Se combinan propuestas tradicionales, como el belén gigante, con otras más modernas, como salas de escape, trenes de luces y recogidas solidarias.

El alcalde David de Vera destaca que esta celebración no es solo simbólica, sino que marca el inicio de semanas de cultura, tradición y encuentro comunitario. La concejala Tacoremi Gutiérrez también apunta que el programa es más amplio que nunca, con actividades nuevas y queridas por los vecinos, como el Belén Gigante, el Mercado de Navidad o la Cabalgata de Reyes.

A continuación puedes consultar el programa completo de eventos Navidad en Puerto del Rosario 2025-2026:

Viernes 28 de noviembre de 2025

18.00 h. Encendido de luces de Navidad. Calle Peatonal Primero de Mayo.

17.00-20.00 h. Dinamización con espectáculos en directo. Calle Peatonal Primero de Mayo.

17.00-20.00 h. Certamen Internacional de Estatuas Humanas. Calle Peatonal Primero de Mayo.

19.00 h / 19.30 h / 20.00 h. Video Mapping. Fachada de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

1 de diciembre de 2025 - 5 de enero de 2026

Concurso de Decoración Navideña. Escaparates de comercios y fachadas de viviendas.

Jueves 4 de diciembre de 2025

19.00 h. Inauguración Belén Gigante. Barranco Pilón. Abierto del 4 de diciembre al 6 de enero de 2026. De 10.00 a 22.00 h.

Sábado 13 de diciembre de 2025

18.30 h. Espectáculo Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Plaza Rafael Páez.

15 de diciembre de 2025 - 5 de enero de 2026

Servicio de Empaquetado de Regalos. Domingos a viernes: 18.00-21.00 h. Sábados: 10.30-13.30 h. Requiere ticket de compra de comercios minoristas de Puerto del Rosario.

Miércoles 17 de diciembre de 2025

17.00 h. Scape Room. Centro Polivalente del Charco.

Sábado 20 de diciembre de 2025

18.00 h. Inauguración del Mercado de Navidad y entrega de premios del Concurso de Decoración Navideña. Avda. Reyes de España - Playa de Los Pozos.

18.00 h. Actuación de Pedro Manuel Afonso. Avda. Reyes de España - Playa de Los Pozos.

20 de diciembre de 2025 - 5 de enero de 2026

Mercado de Navidad Puerto del Rosario. Junto a la Playa de Los Pozos. Lunes a jueves: 17.00-21.00 h. Viernes a domingo: 17.00-22.00 h.

Tren de las Luces. 17.00-21.00 h. Salidas cada hora desde la parada del Mercado de Navidad.

Miércoles 31 de diciembre

00.30-05.00 h. Fiesta de Fin de Año (Kandela, Kalibre y DJ Naupe). Plaza de la Paz.

Lunes 5 de enero de 2026

17.30 h. Cabalgata de Reyes Magos. Salida desde el Muelle Comercial hacia el Belén Gigante.