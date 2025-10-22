Perros sueltos sí, pero no en las Dunas de Corralejo

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura alerta del incremento de mascotas que alteran la vida de fauna protegida del parque natural. Las sanciones por no llevar a los animales domésticos amarrados oscilan entre los 150 y los 600 euros

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura alerta de que el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva, se resiente por la presencia de perros sueltos y otras mascotas, que han ido en aumento. Y es que, pasear con mascotas sueltas sí, pero fuera de los espacios naturales protegidos, solicita la Corporación Insular.

En concreto, los vigilantes de Medio Ambiente advierten de un incremento de animales domésticos sueltos en zonas de uso restringido del espacio protegido, que ponen «en riesgo la integridad del parque natural y propician daños y molestias a las especies silvestres protegidas».

Las especies protegidas de aves como la hubara canaria o avutarda (en peligro de extinción), el chorlitejo patinegro (especie vulnerable) o la terrera marismeña (en régimen de protección especial) habitan las zonas arenosas del parque, en las que anidan y crían a sus pollos. La presencia del ser humano y algunas mascotas puede alterar su comportamiento, provocar el abandono de nidos o la pérdida de crías, subraya Medio Ambiente.

El Plan Rector de Uso y Gestión de este Parque Natural (PRUG) prohíbe la liberación de animales domésticos por resultar contrario a la finalidad de protección de los recursos naturales del espacio. Su incumplimiento puede llevar aparejadas sanciones comprendidas entre 150 a 600 euros (de conformidad con el artículo 392 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).

Cartelería que recuerda los usos prohibidos del parque natural situado en el municipio de La Oliva. Medio Ambiente