La patronal turística, en contra de las «tutelas» en Costas

La patronal turística de Fuerteventura (Asofuer) ha instado al Gobierno de Canarias a «tomar las riendas» en la gestión de Costas «sin tutelas del Estado» tras conocerse que el Gobierno de España ha propuesto declarar la caducidad de la concesión sobre dominio público del Hotel Tres Islas, en La Oliva.

En un comunicado, Asofuer opina que existe un «acoso» de Costas en Madrid hacia la cadena Riu, y recuerda las competencias de Costas están transferidas a la comunidad autónoma, por lo que debería ser esta administración, a su juicio, la que gestione y resuelva el expediente.

El pasado martes, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), pidió «calma» a los trabajadores de los hoteles de Riu enclavados en las dunas de Corralejo (Fuerteventura), el Tres Islas y el Oliva Beach, y aseguró que esos establecimientos «seguirán abiertos en ese emplazamiento», pese al expediente del Ministerio de Transición Ecológica, que propone la demolición de uno de ellos.

El Ministerio de Transición Ecológica tramita declarar la caducidad del permiso de ocupación del dominio público marítimo terrestre concedido a Riu para el hotel Tres Islas en 2007 por haber incumplido sus condiciones y aboga por derribar sus instalaciones.

Para Asofuer, es gracias a esos hoteles que La Oliva es «un destino consolidado y un generador de empleo» que además «han formado a muchos profesionales que han podido desarrollar su carrera y su vida en la isla».

El presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, señaló que «no hay base para entender que el Ministerio pretenda retener la competencia sobre el otorgamiento de las concesiones».

«Si el Ministerio consideraba que le corresponde la competencia para otorgar esas concesiones, debería haber introducido esa salvedad en el Real Decreto de traspaso, cosa que no hizo, y no podemos estar subyugados a unas decisiones arbitrarias; debemos jugar todos con las mismas reglas, si no es así seguiremos con la inseguridad jurídica en posibles acciones que se realicen en nuestras costas», lamentó Hormiga.

Agregó que creen en la Justicia y su coherencia, pero criticó que se tenga a los trabajadores «en vilo».

«Hay que dar seguridad a todas esas familias y también a la empresa. Hoy en día los hoteles de Riu en Corralejo representan más de un 10% de las camas del municipio de La Oliva, así como de su actividad económica», concluyó el empresario.