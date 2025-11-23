Patrimonio Cultural acerca a las batallas de Tamasite y El Cuchillete

Del 24 al 29 de noviembre se organizan en Tuineje y Puerto del Rosario varias ponencias, visitas guiadas y actividades familiares

Desembarco de los corsarios ingleses por Gran Tarajal, episodio más popular de la recreación de las batallas de Tamasite y El Cuchillete, en 1740.

Unas jornadas revisan la historia de las batallas de El Cuchillete y Tamasite, acaecidas en Tuineje en 1740. Del 24 al 29 de noviembre se organizan varias ponencias, visitas guiadas y actividades familiares con entrada libre hasta completar aforo.

Para profundizar en este hito histórico del siglo XVIII, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias presenta las jornadas Las batallas de El Cuchillete y Tamasite, en Tuineje y Puerto del Rosario.

Bajo el lema 'Ya conocemos la leyenda, ahora descubramos juntos la historia', el programa propone un acercamiento científico a estos acontecimientos más allá del relato épico popular, abordando su contexto histórico, social, geográfico y cultural. Las jornadas se configuran como un espacio de reflexión para rescatar la memoria colectiva, impulsar la investigación multidisciplinar y divulgar el conocimiento riguroso sobre el patrimonio histórico.

Este evento se plantea como un foro de diálogo entre especialistas y ciudadanía a través de ponencias, visitas guiadas y actividades familiares.

La celebración de las jornadas dará comienzo el 24 de noviembre, fecha efemérides de las batallas del Cuchillete y Tamasite, con la interpretación de una elegía como acto homenaje. A lo largo de la semana, en distintos espacios de la isla, se desarrollarán una serie de ponencias que van desde los últimos hallazgos de espadas corsarias hasta la importancia del juego del palo en la defensa de Canarias, entre otros temas de interés para contextualizar este capítulo de la historia.

El 29 de noviembre, último día de las jornadas, se realizará una visita guiada previa inscripción (a partir del día 24 de noviembre) con un itinerario que pasa por los escenarios vinculados a este conflicto: El Cuchillete, el barranco del Jurado, la Casilla Blanca, Tamasite, la montaña de la Guerra y Llano Florido, finalizando en la iglesia de San Miguel, en Tuineje. Además, ese mismo día se desarrollarán también actividades para las familias.

Este evento, impulsado por el investigador Derque Castellano, cuenta con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje.