Manuel Hernández, parlamentario del PSOE por Fuerteventura. C7

El Parlamento dice no al robot quirúrgico para el Hospital de Fuerteventura

La iniciativa la defendió el diputado socialista Manuel Hernández. En la actualidad, este sistema está operativo únicamente en los hospitales universitarios de Gran Canaria y Tenerife

Puerto del Rosario

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:29

El Parlamento de Canarias rechazó la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo socialista para extender el sistema de cirugía robótica Da Vinci a los hospitales de las islas no capitalinas, entre ellos al Hospital General de Fuerteventura, con el objetivo de avanzar en la igualdad de acceso a los servicios sanitarios de alta complejidad, asegurando que la innovación tecnológica beneficie a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

Sin embargo, sí obtuvo el apoyo de la Cámara la realización de estudios técnicos y económicos específicos para cada centro hospitalario, evaluando costes de adquisición, mantenimiento, formación y volumen de actividad quirúrgica.

La iniciativa la defendió el diputado socialista Manuel Hernández, quien destacó que la sanidad pública canaria ha experimentado un notable salto cualitativo en los últimos años gracias a la incorporación de tecnologías de vanguardia que mejoran la precisión diagnóstica y los resultados quirúrgicos.

En la actualidad, este sistema está operativo únicamente en los hospitales universitarios de Gran Canaria y Tenerife, las islas capitalinas.

