La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
Corte de cinta con autoridades del Gobierno canario, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Pájara, más representantes de la marca. Paradisus by Meliá

Paradisus, primer hotel de lujo todo incluido de Fuerteventura

Hoteles ·

Meliá y Banca March inauguran la remodelación del establecimiento hotelero del municipio de Pájara tras invertir 30 millones de euros. El antiguo Los Gorriones sube de categoría a cinco estrellas

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:39

Comenta

El primer hotel de lujo todo incluido de Fuerteventura se llama Paradisus, en playa de la Barca, en el municipio de Pájara.

Los representantes de Banca March, copropietaria del hotel junto con clientes de la entidad, encabezados por su consejero delegado José Luis Acea, y de Meliá Hotels International con su presidente y CEO Gabriel Escarrer al frente, inauguraron la remodelación del antiguo hotel Los Gorriones que ha costado 30 millones de euros, elevando su categoría a cinco estrellas.

Con 363 habitaciones, cuatro piscinas y nueve restaurantes, Paradisus se asoma a la marisma de las playas de sotavento de Jandía, uno de los emblemas paisajísticos y turísticos de Fuerteventura.

La senadora Paloma Hernández, el director general de Ordenación Turística del Gobierno canario, Miguel Rodríguez y el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, con reponsables de la marca. Ayuntamiento de Pájara

Durante el acto, el alcalde Alejandro Jorge felicitó a Meliá y Banca March por apostar por Pájara y señaló que «como decía el arquitecto de la obra, ante uno de los paisajes más bonitos del mundo. De esta forma nuestro municipio se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes y debemos de seguir trabajando en esa línea».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alexis Alonso, manifestó que, desde la oficina técnica, se han agilizado las licencias hoteleras, con la finalidad de mejorar los servicios y las infraestructuras en la zona, sin consumir más suelo del establecido. «Con esta inversión se fomentará la inserción laboral de nuevos empleados, además de mantener habitaciones para el personal y mejora de sus condiciones laboral».

Varios momentos de la inauguración de la modernización del hotel en playa de la Barca, en el municipio de Pájara. Paradisus by Meliá
Imagen principal - Varios momentos de la inauguración de la modernización del hotel en playa de la Barca, en el municipio de Pájara.
Imagen secundaria 1 - Varios momentos de la inauguración de la modernización del hotel en playa de la Barca, en el municipio de Pájara.
Imagen secundaria 2 - Varios momentos de la inauguración de la modernización del hotel en playa de la Barca, en el municipio de Pájara.

