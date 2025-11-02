Pájara licita el contrato más ambicioso de limpieza por 50 millones de euros

Por un plazo de diez años, la nueva adjudicación permitirá modernizar los servicios y mejorar las condiciones laborales en el municipio

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:41

El Ayuntamiento de Pájara saca a licitación el contrato del servicio de limpieza viaria y de dependencias municipales, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables en el término municipal, con una inversión superior a 50 millones de euros y una duración de diez años, lo que supone un importe anual de más de cinco millones de euros.

Este contrato permitirá modernizar los servicios, mejorar las condiciones laborales del personal y renovar la flota y la maquinaria, adaptándolas a las necesidades actuales del municipio y a criterios de sostenibilidad.

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, celebra la aprobación y destaca que «damos un paso firme hacia un municipio más limpio. Este contrato millonario refleja nuestro compromiso como grupo de gobierno municipal con la sostenibilidad, la calidad de los servicios públicos y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas».