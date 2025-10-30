Los muertos los traían «en camello, en burro o al cogote, como pudieran»

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), presenta los cortos documentales sobre dos camposantos, uno de ellos es Cofete, en el sur de Fuerteventura

El camposanto de Cofete, en el municipio de Pájara, donde la arena entra y sale como si no existieran los muros.

El cementerio de Cofete, entre la arena y mirando al mar de barlovento de Fuerteventura, es uno de los dos camposantos históricos de Canarias sobre los que el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), recoge su historia a través de sendos cortos documentales. El otro es el cementerio de Chipude, en La Gomera

El cortometraje sobre el camposanto majorero recorre una de las necrópolis más singulares de Canarias: el cementerio histórico de Cofete, en el municipio de Pájara. Se trata de un camposanto ubicado en la costa de Pájara donde los finados eran enterrados entre arena y piedras con cruces de madera.

Cabe destacar que Cofete fue el primer caserío documentado de la península de Jandía, según los registros de principios del siglo XIX, cuando contaba con más de una veintena de familias asentadas. Su cementerio no solo acogía a los vecinos y vecinas del lugar, donde también se celebraban misas, sino que desde Morro Jable se trasladaban hasta allí los cuerpos de las personas fallecidas, «en camello, en burro o al cogote, como pudieran traerlo», recuerda un vecino de Cofete.

Los historiadores Juan Gabriel Santiago y Hristo J. Santana, el geógrafo Nelson Marrerno y Lorenzo Roger, Bienvenida Díaz y Ruperto Arocha como vecinos de Cofete son los protagonistas de este filme titulado «Huellas de arena y sal».

Con este proyecto documental, el Gobierno canario pretende promover la conservación y difusión de los cementerios históricos como lugares de alto valor patrimonial tanto a nivel arquitectónico como antropológico. De esta forma, no solo se honra la memoria de los antepasados sino que estos enclaves se convierten en museos al aire libre sobre los usos y costumbres vinculados a la muerte.

De cara al Día de los Finados, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural publica en abierto en su canal de YouTube los dos filmes, de quince minutos de duración aproximadamente y con unas imágenes de alta calidad, producidos por El Til: Ocio Activo y Cultura junto a Malpaís Productions.