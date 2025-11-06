Miguel Ríos: «Fuerteventura es un santuario» El rockero de 81 años, orgulloso de ser 'el decano' de la música española | Ríos recuerda su anterior concierto en Fuerteventura, que tuvo lugar en 1992

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:13

El legendario músico Miguel Ríos ya se encuentra en Fuerteventura como parte de su gira 'El Último Vals', con la que está recorriendo algunos de los escenarios más emblemáticos del país. El artista actuará este viernes, 7 de noviembre, a las 20.30 horas en el marco del Festival Arena Negra, que se celebra este fin de semana en la playa de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje.

Pionero del rock en España, Miguel Ríos regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo en formato electroacústico. En esta gira lo acompaña una banda de cuatro músicos multiinstrumentalistas que combinan sonidos de rock y country, ofreciendo una experiencia sonora única y renovada.

Durante su encuentro con los medios, el artista manifestó su entusiasmo por volver a la isla majorera: «Estoy muy contento de estar en Fuerteventura, una isla de la cual guardo muy buenos recuerdos de cuando actué en Puerto del Rosario por el año 92. Aquella vez conocí el norte, y esta vez conoceré el sur». También destacó el valor medioambiental de la Isla, señalando que «Fuerteventura es un prodigio de la conservación, un auténtico santuario».

La gira 'El Último Vals' ha pasado por grandes escenarios como el Liceu de Barcelona o el Circo Price de Madrid. Su nuevo trabajo, compuesto junto al productor José Nortes y grabado íntegramente en los estudios Black Betty de Madrid, supone un nuevo desafío artístico. A sus 65 años de trayectoria, Ríos asegura que el título del álbum no significa una despedida: «No se trata de mi retirada. Me he convertido en el decano del rock y sigo disfrutando de crear canciones nuevas».

En la presentación también participaron el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, Rayco León; el consejero de Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez; la concejala Dulce García; y el director artístico del festival, Sergio Falcón.

El Festival Arena Negra, organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tuineje, Caja7 y la Asociación La Gavia, se consolida como una cita imprescindible en el calendario cultural del Archipiélago. Este año, además de Miguel Ríos, el cartel cuenta con artistas destacados como Antonio Orozco, Abraham Mateo y Lucho RK, que llenarán de música la costa majorera durante todo el fin de semana.