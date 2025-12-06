Marlene Figueroa: «La Ley de Vivienda Vacacional repite un modelo erróneo»

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura sostiene que ya «es hora de hablar en serio sobre implantar la tasa turística en la isla»

La consejera de Turismo del Cabildo majorero hace balance del próximo año de una isla «que está en una etapa de crecimiento sostenido».

– Empecemos por la actualidad. El vicepresidente canario Manuel Domínguez desveló que la consejera regional de Turismo, Jessica de León, sufrió agresiones coincidiendo con la aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional de Canarias.

– Cualquier agresión, ya sea a la persona o a sus propiedades, de manera física o por redes sociales, es una aberración del sistema democrático. Expresar una posición nunca debe derivar en una agresión o en una amenaza. Dicho esto, tampoco es razonable sacar adelante una Ley de Vivienda Vacacional en contra de los intereses de un subsector muy concreto, el de los pequeños propietarios, que además coincide con que son vecinos y vecinas de nuestras islas, residentes canarios, familias trabajadoras en su mayoría, que completan sus ingresos con la explotación de una segunda residencia. Si la ley que ha aprobado CC-PP perjudica a estos pequeños propietarios locales, el mercado de la vivienda vacacional en Canarias y en Fuerteventura queda en manos de los grandes fondos de inversión con sede fuera de las islas. Esta ley, tal y como está redactada, repite el modelo erróneo de no arraigar los beneficios del turismo a la población que lo acoge.

–Entonces, ¿no comparte la Ley de Vivienda Vacacional de Canarias?

– Comparto la necesidad de hablar con datos técnicos y con sensibilidad política de la regulación de la vivienda vacacional. Comparto la necesidad de hacer valer una política de enriquecimiento local, donde el residente que convive con el turismo tenga la capacidad de beneficiarse, aunque sólo sea un complemento a sus ingresos, de esta economía. Dejarlos fuera, dejarnos fuera a los canarios, tendrá dos consecuencias: aumentará el rechazo al sector turístico y empobrecerá la economía local al perder oportunidades de negocio. Y si me permite otra reflexión, una Ley de Vivienda Vacacional valiente es aquella que asume la responsabilidad de regular desde el Gobierno de Canarias, no la que deja en manos de los ayuntamientos de Canarias y de sus alcaldes y alcaldesas la responsabilidad, y el mal trago, de quitarle a sus ciudadanos la posibilidad de seguir explotando su vivienda vacacional. Algunos partidos alardean de decisiones que después obligan a otros a tomar por ellos.

–¿Y cómo propone afrontar la gestión turística en Fuerteventura y en Canarias?

– Como ya he dicho, es necesario poner sobre la mesa datos técnicos, pero también sensibilidad política hacia tus verdaderos 'clientes', que son los ciudadanos residentes. Por desgracia es habitual en el ámbito turístico que un gestor o gestora pública pierda el foco y se centre en las grandes cifras, las grandes inversiones y los grandes proyectos. Es un error. Todo ese potencial turístico de Canarias es posible porque tenemos el territorio, tenemos los recursos naturales, tenemos las infraestructuras pero también, y es aquí donde suele perderse el foco, tenemos a las personas que habitan ese territorio, esos recursos naturales y esas infraestructuras, y son esas personas las que lo comparten. Por eso deben ser parte activa del progreso turístico y no actores pasivos fuera del sistema.

– ¿Puede concretar?

– Es hora de hablar en serio sobre implantar la tasa turística vinculada a un plan definido para reinvertir en el destino. Es el mismo caso de la vivienda vacacional, es hora de hablar en serio y poner el foco en las personas que residimos en Fuerteventura y en Canarias, y no sólo en las necesidades de las cadenas hoteleras, de los turoperadores, etcétera. Ellos son parte fundamental del sistema, ellos crean la riqueza, pero esa creación de riqueza tiene un impacto sobre el territorio, los recursos naturales, las infraestructuras y la población local residente que deben compensarse. Como consejera de Turismo de Fuerteventura pongo el foco en el reparto de la riqueza, en generar economía local. Y una de las vías es mediante la creación de empleo. Los últimos datos, de octubre de 2025, muestran un incremento del 7,1% en los empleos vinculados a alojamientos turísticos respecto a ese mes del año anterior. Hemos crecido de 11.259 empleos a 12.054 trabajadores. Ese es un camino para los majoreros participemos en el sistema turístico y en la creación de riqueza.

– Siguiendo esta línea, ¿qué balance turístico hace del año que termina?

– Fuerteventura va por el buen camino. Ofrece un destino de calidad y está mejorando en parámetros clave que denotan la satisfacción de los visitantes y la revalorización de nuestra oferta. Por ejemplo, las estadísticas del Gobierno de Canarias reflejan que el pasado año el gasto medio diario por turista en Fuerteventura era de 170,3 euros. Ese mismo dato actualizado, correspondiente al tercer trimestre de 2025, ha subido a 181,5 euros por día. Eso quiere decir que cada turista encuentra motivos para hacer un gasto mayor en la isla, gasto que se inyecta en las economías locales.

– ¿Qué perspectivas hay para el próximo año?

– Estamos en una etapa de crecimiento sostenido que se muestran en las grandes cifras, como que en el tercer trimestre de este año Fuerteventura facturó vía sector turístico un total de 876 millones de euros. Eso es un 8,6% más que en ese periodo de 2024. Es decir, nuestro destino funciona como negocio y mantiene un crecimiento sostenido. Otro dato, el gasto total por viaje y turista en la isla fue en 2024 de 1.437 euros, cifra que creció en el tercer trimestre de 2025 y llegó a 1.625 euros. Eso explica el aumento cuantitativo del volumen económico generado por el turismo en Fuerteventura. Ese crecimiento es el que debe arrastrar a las economías locales y a las familias residentes, haciéndolas partícipes, permitiéndolas generar riqueza incorporándose al empleo o generando actividades complementariascomo las viviendas vacacionales. Ahí es donde pongo el foco como consejera de Turismo de Fuerteventura.

- Una de las claves para el crecimiento es la conectividad aérea.

- Cierto. Por eso, dentro de la estrategia turística del Patronato se trabaja de manera incesante para mantener y ampliar la conectividad aérea con la isla, en especial las conexiones directas y regulares… una conectividad, nunca me cansaré de explicarlo, que acerca los mercados emisores de turistas a Fuerteventura de igual manera que facilita a los majoreros salir de la isla y conocer Europa. Este invierno 2025/26, Fuerteventura crece en conectividad aérea regular internacional con Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Italia, Suiza, República Checa, Polonia y Luxemburgo.

- ¿Cómo valora la ejecución de los más de 9 millones de euros del Plan de Sostenibildad Turística en Destino (PSTD)?

- Lo resumo en una frase: somos la isla que mayor nivel de materialización ha logrado a lo largo del ejercicio, habiendo terminado la 'Rehabilitación del Sistema Agrario Tradicional de Vallebrón', la 'Ampliación y Mejora del Mercado Casa del Coronel' y todas las actividades del convenio AgroFuer, quedando en ejecución hasta final de año la 'Rehabilitación Sostenible del Paisaje Natural Protegido de Valle Grande'… Igual es una frase larga, pero lo que es innegable es que todas las actuaciones del PSTD son visibles sobre el territorio y el destino y tienen un impacto directo en la recuperación paisajística, la puesta en valor del producto local y la mejora de la competitividad económica. Debemos sentir orgullo por el nivel de ejecución del PSTD y los resultados positivos para Fuerteventura.