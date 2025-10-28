Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de gatos sin dueños. C7

En marcha el control de las colonias felinas en Antigua, Tuineje, Pájara y Betancuria

Bienestar animal ·

En la campaña de la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, que todavía se encuentra en fase inicial, colabora el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 28 de octubre 2025, 11:56

La Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura pondrá en marcha una campaña de control de colonias felinas. La proliferación de gatos sin dueños en las calles de muchas localidades ha disparado las críticas vecinales.

En los municipios de Antigua, Tuineje, Pájara y Betancuria, la campaña se desarrollará siguiendo el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

En la iniciativa, aún en su fase inicial, colaboran los técnicos veterinarios de la Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura,el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y la clínica veterinaria colaboradora.

La colaboración del Colegio de Veterinarios de Las Palmas permitirá garantizar la aplicación de los estándares sanitarios y de bienestar animal durante todo el proceso, además de facilitar la identificación y registro de las colonias y la coordinación de la clínica veterinaria. Por su parte, los ayuntamientos contribuirán con la detección de puntos críticos y la sensibilización ciudadana en materia de convivencia y respeto hacia los animales, según fuentes de la Mancomunidad.

