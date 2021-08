De Madrid a La Oliva a vacunarse con la Vacuneta

Daniel Gascó, de doce años, recibió ayer la dosis número 75 de la Vacuneta, el punto de vacunación itinerante impulsado por el Ayuntamiento de La Oliva y el Servicio Canario de Salud, a través de la zona básica de salud de La Oliva. Durante esta semana, la furgoneta ha recorrido once localidades, terminando hoy en Corralejo.

En la parada de la Vacuneta en La Capellanía, prefirió Mauro Gascó vacunar a su hijo porque vive en la urbanización Tamaragua y así no tenía que desplazarse al cercano Corralejo. «A estas edades, ya sabes, ganas pocas y dicen que no a todo. Pero pensamos que es necesario vacunarle antes de que comience en septiembre las clases en el IES La Oliva a la vista del aumento de contagios, sobre todo entre la gente joven».

Cuando pasan los quince minutos de reposo, Daniel se levanta y corrobora que sí, que prefiere iniciar el curso «yendo más seguro; y que no, que no le dolió la vacuna de Pfizer, «no, no la sentí apenas, está bien».

Janssen eligió inocularse Albano Molina, de 42 años y residente en Madrid. Está de vacaciones en Lajares con su mujer Margarita Sanz y eligió esta vacuna por ser monodosis y así no tener que alargar 21 días más los días fuera de casa. «De todas maneras, si no hubiera habido Janssen, teníamos la posibilidad de quedarnos en Fuerteventura hasta cumplir el plazo de la segunda dosis».

Margarita Sanz sí se pudo vacunar en Madrid, pero Albano por un problema de tarjeta sanitaria no había podido vacunarse. «Llevamos cuatro meses intentando que se vacune sin éxito. Vimos en Twitter hoy mismo que se hacía pueblo por pueblo de La Oliva y pensamos que era una gran oportunidad». No son las primeras vacaciones del matrimonio en Fuerteventura: él repite desde hace doce años y ella pisó suelo majorero por primera vez con once años a una Maxorata que nada tienen que ver con la actual. Su tío instaló la desaladora de Gran Tarajal y toda la familia vino a verle, «no había nada entonces en la isla, ni carreteras apenas». Cuando eligió comprar casa, lo hizo en El Castillo, aunque la tiene alquilada y prefiere quedarse por el norte para las vacaciones. Después de la pandemia, son las primeras vacaciones de la pareja que no duda en proclamar: «En Fuerteventura te sientes más seguro que en Madrid, por la menor incidencia por habitante y por los espacios abiertos».

El municipio con más negacionistas

Como a Albano, Samuel Sánchez Perdomo, enfermero y coordinador de vacunas del centro de salud de Corralejo, ofrece a los mayores de 40 años la posibilidad de vacunarse o con Pfizer o Janssen. Las 83 dosis inoculadas hasta ayer las dice de carretilla: 25 vacunas el martes, 25 el martes, 21 el miércoles y hoy, hasta ahora, doce, aunque prevemos que el sábado en Corralejo se pongan más». La elección de La Oliva para realizar esta campaña no es para captar a un gran número de personas sino para llegar a los no vacunados cuando se les citó en su momento «y que han cambiado su percepción de la vacuna por que han visto cuáles son las desventajas de no ponersela» y por el carácter itinerante de la población.

La Oliva es además el municipio con más negacionistas de la isla, pero a ellos no se dirige esta campaña.

La incógnita es dónde se les inoculará la segunda dosis de los vacunados con Pfizer a través de este punto itinerante. «Si en otro recorrido de la Vacuneta, si casa por casa -como empezamos al principio por tratarse de población mayor- porque los tenemos localizados, si cómo». Las posibilidades son muchas.