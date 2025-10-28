Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lucrecia, que actúa en el recinto ferial de Gran Tarajal, dentro del festival de día del Arena Negra. C7

Lucrecia, cabeza del cartel de día del festival Arena Negra

Festivales de música ·

A partir del mediodía del sábado, 8 de noviembre, actúan Timbeque, Los Vinagres, Sirinoque Folk y Caluu.C en el recinto ferial de Gran Tarajal. El escenario y la torre de sonido ya lucen en la arena de la playa de Fuerteventura

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Martes, 28 de octubre 2025, 14:47

Comenta

El Festival Arena Negra regresa los días 7 y 8 de noviembre, consolidándose como uno de los eventos culturales, sociales y musicales más importantes de Fuerteventura y Canarias, contando con grandes artistas nacionales, internacionales y locales, con un cartel encabezado por Antonio Orozco, Abraham Mateo, Lucho RK y Miguel Ríos.

El escenario y la torre de sonido empiezan a montarse en la playa de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. Javier Melián / Acfi Press

El viernes, 7 de noviembre, actuarán Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra. Por su parte, el sábado, 8 de noviembre, se suben al escenario El Duende Callejero, Guaynaa, Abraham Mateo y Lucho RK.

El festival de día cuenta con artistas locales como Timbeque, Sirinoke Folk y Caluu.C, procedentes de Fuerteventura, así como Los Vinagres de La Palma, además de Lucrecia, una de las voces más importantes de Latinoamérica y Europa. Los conciertos de día tendrán lugar el sábado, 8 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en el recinto ferial de Gran Tarajal.

El Festival Arena Negra está organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje.

Romina Padilla, de La Gavia, la alcaldesa Candi Umpiérrez, el consejero insular Rayco León y Matías García, de Caja7 en la presentación del festival en Gran Tarajal. Javier Melián / Acfi Press

