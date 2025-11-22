Lola García: «Africagua nos recuerda que agua y energías limpias son retos de todos»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Lola García parte de que Fuerteventura es una isla que conoce bien la importancia del agua y su gestión.

– ¿Qué supone para Fuerteventura acoger una nueva edición de Africagua?

– Africagua Canarias, el foro internacional del agua y las energías renovables que se celebra de forma bienal, es ya una cita consolidada en nuestra isla. Para Fuerteventura, tiene un significado especial. Por su situación geoestratégica, la isla majorera es puente con África, lo que convierte a este territorio en un punto clave de unión para este tipo de iniciativas. Además, somos una isla que conoce bien la importancia del agua, en un territorio árido, con núcleos dispersos y una gestión compleja, donde cada avance en eficiencia y sostenibilidad tiene un impacto directo en la calidad de vida de nuestra población. Africagua nos recuerda que estos retos no sólo son nuestros, sino que se repiten en muchos lugares del mundo, y que solo compartiendo soluciones podremos avanzar. La innovación, el talento y las buenas ideas que se presentan en Africagua pueden convertirse en proyectos, acuerdos y mejoras concretas. Eso es lo que hace diferente a este foro. En conclusión, lo que pretendemos con esta iniciativa es que las más de 120.000 personas que componen nuestra población cuenten con un servicio de suministro de agua cada vez más competitivo y moderno. Eso se trabaja desde distintos ámbitos, pero el compartir conocimiento con otros territorios nos hace crecer y mejorar.

– ¿Cómo transcurrieron las dos jornadas de esta novena edición de Africagua?

– Este año volvimos a reunir en Fuerteventura a representantes de países africanos, junto a delegaciones de Europa y América, así como entidades y organismos internacionales que trabajan por un futuro más sostenible. En esta nueva edición, hemos consolidado los logros alcanzados en años anteriores, compartiendo conocimiento y generando oportunidades reales en distintas materias, pero, también, ampliado su alcance. Los encuentros B2B reunieron a casi un centenar de participantes y se programaron más de 80 reuniones. Hemos contado con delegaciones de Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia y Cabo Verde.

– ¿Cuál ha sido el gran hito de esta novena edición que se celebró el 20 y 21 de noviembre en Puerto del Rosario?

– Una de las iniciativas de mayor éxito ha sido el Africagua Global Startup Competition, un certamen para startups que desarrollan soluciones innovadoras vinculadas al agua y la energía. Ha sido todo un éxito y una sorpresa, porque se han presentado más de cincuenta proyectos de países como Etiopía, Kenia, España, India o Congo, y hemos conocido las diez empresas finalistas. Como decía, es este intercambio de experiencias y conocimientos lo que hacen tan especial el foro Africagua. Estos premios han sido organizados por Cámara de Comercio y han contado con la colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), así como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un jurado formado por profesionales que evaluarán los proyectos participantes.

– ¿Seguirá siendo Africagua una apuesta clara del Cabildo de Fuerteventura?

– El compromiso de la Corporación Insular con Africagua es sólido. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Fuerteventura y a su presidente, Juan Jesús Marichal, por su compromiso constante con el foro, así como al Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Puerto del Rosario y Casa África, además de patrocinadores y entidades colaboradoras: ICEX, ITC, PROEXCA, Casa Africa, EEN Canarias, la ULPGC y CajaSiete. Creo que, entre todos, hacemos posible que este foro siga creciendo y posicionando a Fuerteventura como un punto de encuentro internacional en innovación, sostenibilidad y cooperación.

Ampliar Lola García, en el exterior del Palacio de Congresos, en Puerto del Rosario, con las banderas de los países participantes en Africagua ondeando. Javier Melián / Acfi Press

– El agua y las energías renovables son los dos grandes ejes de Africagua ¿Lo son también para el Cabildo de Fuerteventura?

– Así es. En solo dos años, hemos hecho la mayor inversión de la historia en infraestructuras hidráulicas de la historia, lo que ha permitido mejorar considerablemente el abastecimiento. Desde el Cabildo de Fuerteventura, junto con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) y el resto de operadores, hemos trabajado concienzudamente para que este servicio básico sea óptimo, como un derecho básico de nuestra población. Hoy podemos decir, con humildad, que contamos con más producción, más capacidad de almacenamiento, menos cortes y, además, lo estamos haciendo de forma más eficiente energéticamente. Hemos reducido el coste energético del CAAF en un 70%, pero debemos seguimos buscando fuentes de energía renovable que nos permitan tener una producción de agua autosuficiente. Algo que es muy importante, para modernizar y mejorar el ciclo del agua en Fuerteventura y que nuestras ciudadanas y ciudadanos pueden contar con un servicio más eficiente.

-¿Qué otras acciones impulsa el Cabildo de Fuerteventura para el desarrollo del tejido productivo y empresarial?

- Precisamente, desde el área de Promoción Económica venimos de firmar el convenio con la Cámara de Comercio de Fuerteventura para mantener la Ventanilla Única Empresarial, un punto integral de atención que centraliza y agiliza los trámites necesarios para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras en la isla. Otra de las líneas de trabajo importantes son las ayudas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales y al fomento de la contratación, concediendo este año 640.000 y 657.000 euros, respectivamente. Unas ayudas que son muy importantes para impulsar el tejido empresarial majorero y mejorar la empleabilidad. Somos conscientes de que las ayudas se han concedido a beneficiarios y beneficiarias que promueven proyectos empresariales en Fuerteventura, teniéndose en cuenta, además, criterios como el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad, priorizando, también, modelos que generen empleo local, promuevan la equidad y colaboren con entidades sociales. Sin olvidar la gran apuesta que hace el Cabildo por la industria audiovisual desde Fuerteventura Film Commission y otros nichos de diversificación como los proyectos que se impulsan desde el Parque Tecnológico, que convierten a Fuerteventura en referente europeo en tecnología aeroespacial.