Lloret gestionará «solito» la mitad del presupuesto: 43 millones

«Para desgracia de quienes tienen la suerte de vivir en Fuerteventura, estos no se adaptan a la realidad cambiante que nos ha tocado vivir», argumentó el consejero Manuel Hernández Cerezo el voto en contra del PSOE a las cuentas insulares para 2022.

El grupo de gobierno tripartito, siguió justificando Hernández, «renuncia a convertir al Cabildo en el verdadero motor de la recuperación económica» con este presupuesto que es «una mala copia del documento de 2021». Los socialistas apuntaron como una de las mayores bajadas el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y pes, desciende de siete millones en 2021 a 4,7 en 2022, «porque ustedes predican una cosa y hacen otra, anuncian una cosa y gestionan otra», destacanado la bajada de las ayudas agropecuarias en 500.000 euros y en 600.000 las ayudas a la llamada agua agrícola.

El grupo de gobierno insular rechazó todas y cada una de las enmiendas socialistas que intentaban equilibrar un presupuesto que multiplica el gasto en propaganda, elimina el apoyo al tejido productivo, reduce la generación de empleo y el gasto social y no es realista en materia de inversiones», dejó claro Hernández Cerezo.

Manuel Hernández

El socialista dirigió sus dardos sobre todo contra el presidente Sergio Lloret. »Voy a darle la enhorabuena, no a usted consejera, sino al presidente, por una cosa: usted solito va a gestionar la mitad del presupuesto del Cabildo. Ha conseguido lo que no consiguió con nosotros y eso merece una felicitación. Del Partido Popular esta gesta me la podía esperar (....) pero no de Coalición Canaria que vendieron este pacto como aquel en el que colocarían un presidente figurante y sería CC la que gestionaría las cuentas y resulta que en la primera oportunidad le han dado las llaves de la primera institución a Sergio Lloret».

En concreto, la consejería gestionada por el presidente suma inversiones para 2022 de 43 millones de euros, «obligando muy probablemente a la próxima Corporación a pedir un crédito».