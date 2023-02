Leticia Cabrera, de CC al PP, por una decisión «tomada con el corazón»

El Partido Popular (PP) confirma la incorporación de Leticia Cabrera, concejala del Sector Primario del Ayuntamiento de Pájara que abandonó esta legislatura a Coalición Canaria (CC), de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Cabrera justifica su decisión «tomada con el corazón» y asegura que el cambio de siglas le servirá «para dar lo mejor de mí».

El PP valora el trabajo de Leticia Cabrera durante estos cuatro años al frente del sector primario «que ha defendido con entusiasmo» y del área de Asuntos Sociales donde ha destacado como «una luchadora con mucha empatía para las necesidades de los más vulnerables». Dunia Álvaro, candidata del PP a la alcaldía, añade que Cabrera es «una persona que ha demostrado estar comprometida con sus obligaciones y buena gestora, por eso se merece la oportunidad de seguir trabajando por Pájara».

La concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca trae a colación que se cumple un año de que «al partido con el que me presenté como concejala muy ilusionada en el 2019, CC, le dije que no seguiría apoyando, ni formaría parte de sus listas a partir del 2023. No tengo nada en contra, simplemente no me veo reflejada con la forma de trabajar y las prioridades que han defendido en estos últimos años. Les agradezco la posibilidad que me ha dado CC de trabajar por y para mis vecinos, pero para dar lo mejor de mí, y aún hay mucho que hacer con ferias y bases de subvenciones para el sector primario, doy un paso adelante para formar parte de un equipo con personas como Dunia Álvaro, que ha estado dándome apoyo y colaborando con mis proyectos, siempre poniendo a los vecinos de Pájara como su prioridad«.