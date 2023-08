«Esta legislatura en el Cabildo va a estar marcada por la gestión»

Vicepresidente primero y consejero de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, afronta una nueva etapa política con la convicción de estar ante una legislatura trascendental.

– Casi 100 días de gobierno ¿Qué valoración le merece?

– Creo que estamos ante una legislatura que va a estar marcada por la gestión. Es la clave. Fuerteventura tiene que afrontar muchos retos y resolver algunos problemas que nos están lastrando desde hace años. Y las instituciones como el Cabildo tienen que protagonizar y liderar las soluciones eficaces y eficientes. Hay que devolver la seriedad a las instituciones, pensando más en la isla, con un proyecto de futuro, y desde luego el acuerdo que el PSC- PSOE ha sellado con CC para esta legislatura va en esa dirección. Para cuando se cumplan los cien días habremos iniciado una gran parte de los compromisos asumidos al entrar a gobernar y estamos ejecutando a gran velocidad el presupuesto. Vamos en la dirección adecuada.

– Ve valioso el pacto PSOE-CC.

– El acuerdo de gobierno firmado con CC en Fuerteventura es la mejor fórmula política para nuestra isla después de una legislatura que creo la peor de nuestra historia democrática. Ya hemos trabajado con los nacionalistas en otras etapas y nos conocemos bien. Y somos todos bastante conscientes de los retos que tenemos por delante. Desde luego, los socialistas vamos a aportar la estabilidad y el rigor que la sociedad majorera reclama y necesita, así que pueden estar todos tranquilos en ese sentido. La presidenta tiene el compromiso y la lealtad de todo el equipo socialista, porque nosotros cuando firmamos un pacto, lo cumplimos.

– ¿Cuáles son sus prioridades?

– Afrontar lo urgente de manera inmediata, como venimos haciendo desde el minuto uno en que asumimos las responsabilidades de gobierno. Y no dejar de atender, planificar y gestionar lo importante, con realismo y transparencia. Tengo claro que no hay soluciones fáciles a problemas complejos y por supuesto esconderlos bajo la alfombra o buscar culpables no es la fórmula adecuada. Vamos a planificar y gestionar de manera responsable, con ambición y seriedad. El problema del agua, las infraestructuras, los servicios sociosanitarios, los residuos, el territorio o el sector primario, entre otros aspectos. En todos estos asuntos hace falta más liderazgo y capacidad de decisión del Cabildo, y también más coordinación con los ayuntamientos. Son muchos los desafíos que hay que afrontar. También con el Gobierno de Canarias. Se pierde mucho tiempo en debates estériles y no se aprovechan todos los recursos disponibles en beneficio de la ciudadanía y de la isla. Eso tiene que cambiar, de hecho ya ha cambiado.

– Asume que el agua se ha convertido en una tara acuciante ¿Medidas para hacerle frente?

– Es una prioridad absoluta. El Cabildo de Fuerteventura ha comenzado a contratar por vía de emergencia una decena de actuaciones hidráulicas que fueron declaradas de emergencia y que ascienden a casi 18,5 millones de euros. Una serie de obras que fueron marcadas como inmediatas por la comisión técnica del Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía de Abastecimiento de Agua (PICABAS). El Área de Infraestructuras que dirijo ha contratado ya todas las obras. No ha habido vacaciones. Estamos resolviendo a toda velocidad y antes de que acabe el año posiblemente habremos pasado página en este asunto y nos podremos concentrar en la transformación que necesita toda la política de aguas de nuestra Isla para dar un servicio público esencial y de calidad en pleno siglo 21.

– Las carretera son también de su responsabilidad ¿En qué situación se encuentran?

– Es otra de las áreas en las que se está llevando a cabo una importante inversión, tanto para mejorar el estado de conservación de la red de carreteras de la isla, en general; como para solventar las graves deficiencias observadas en algunos tramos y puntos negros, que han sido objeto de advertencias por parte de la Guardia Civil de Tráfico, por el riesgo en la seguridad vial. Hay una labor de mantenimiento de firmes que no cesa y que se está complementando con la incorporación de señalización, tanto horizontal como vertical, así como de sistemas de balizamiento y de contención. También labores de limpieza y reparación de los drenajes longitudinales de carreteras y caminos de la isla y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado. En definitiva, se está acometiendo una importante mejora del estado general de la red para mejorar la seguridad vial, que dejaba bastante que desear.

– Presupuesto de la primera Corporación para 2024 ¿Cómo será y con qué prioridades saldrá?

– El presupuesto es donde se reflejan las políticas y los compromisos que hemos adquirido, y en el nivel de ejecución se demuestra la capacidad de un gobierno. En los últimos años ha habido mucho maquillaje y pocos resultados. Ahora toca planificar con visión de largo plazo y ejecutar de manera rigurosa en el corto y medio plazo, y eso es lo que vamos a hacer. En la ecuación, además, tienen que estar los ciudadanos en el centro y debe estar claro un proyecto de isla. Ya estamos trabajando con el borrador de las cuentas para el año próximo y en las próximas semanas se coordinarán los diferentes departamentos para ir concretando el documento definitivo. Sin duda, tendremos presupuesto y será un buen presupuesto.