Jessica de Léon: «Lo más bonito en política es salir para enamorar a otros de tu tierra»

De León confirma que los visitantes británicos han vuelto y con fuerza.

–Corríjame si me equivoco: es usted la primera mujer que encabeza la lista del PP al Cabildo majorero. ¿No tardó mucho el partido en decidirse por una candidata?

– Soy la tercera. Ana Padilla fue la primera, después Águeda Montelongo y ahora yo. Eso es para la izquierda que predica pero no practica y, de hecho, es el único partido en la isla que nunca ha presentado a una mujer al Cabildo de Fuerteventura.

– Viene usted refrendada por su labor al frente del Patronato de Turismo, que esta misma semana llega de las jornadas profesionales en Londres, la segunda ciudad en su gira por Europa. ¿Qué mostró del destino majorero a las agencias de viaje, bloger y medios de comunicación especializados en turismo?

– Lo más bonito que a una persona le puede pasar en política es salir para enamorar a otros de tu tierra. Es fácil vender Fuerteventura: les hablamos del clima: cuando llegamos a Londres había -2 grados y en la isla 25. Les hablamos de nuestras playas, de nuestro maravilloso interior, único en el mundo por esos paisajes desnudos que recuerdan a Marte, a la Macaronesia. Les hablamos de nuestras puestas de sol y que, cuando se apaga el sol, se enciende un cielo limpio, Reserva de Starlight. Y, sobre todo, les hablamos del carácter de nuestra gente, tierra amable y de acogida. De verdad que es un privilegio y un honor.

– Salió también usted bastante airosa del pleno del interés insular al Dreamland, donde hasta los ecologistas aplaudieron su discurso de rechazo al megaproyecto de la ciudad del cine cerca del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

– Nuestro alegato no es antiDreamland pero sí en defensa del suelo rústico. Dijimos siempre sí al proyecto y no a la ubicación. La voluntad de la Ley del Suelo es que el suelo rústico sea el último recurso y no la tónica habitual para sacar adelante los proyectos. El lugar es de extraordinaria belleza y, de hacerse ahí, terminaría por defenestrar una zona que ya ha sufrido mucho por culpa de la mano del hombre con urbanizaciones a medio hacer y otras que están casi en ruinas. Ir a Londres a hablar de nuestro paisaje, de nuestra Reserva y, al mismo tiempo, dilapidarla no es lógico. El paisaje, el medio, las playas, es lo que nos da de comer, lo que genera empleo y puestos de trabajo. Desarrollo sí pero planificado, sostenible y con futuro para las generaciones presentes y futuras. Para eso siempre encontrarán al PP, para hablar del modelo de isla que queremos para los próximos 20 años.

De León, ante la Casa Palacio Insular. / javier melián / acfi press

– Aena acaba de publicar que somos el cuarto aeropuerto que más crece en noviembre: 493.619 (+6,3%). ¿Tiene usted los datos de quiénes siguen eligiendo la isla en invierno?

– Los alemanes junto a los ingleses siguen siendo nuestros principales mercados emisores. Crecemos un 7.3% en las llegadas de turistas internacionales y somos la isla que ya ha alcanzado las cifras prepandemia. Estamos un poquito por debajo en mercados como el francés, pero crecemos con fuerza en los Países Bajos e Italia.

– ¿Y nos siguen eligiendo también los turistas nacionales?

– En el mercado nacional crecemos un 5% en noviembre con respecto al mismo mes del 2019. En este mercado hemos hecho una apuesta importante con campañas propias de Turismo de Fuerteventura, pero además con compañías como Binter y, ahora durante el mes de diciembre, estaremos en más de 200 cines de toda España con el estreno de la película Avatar. Hemos posicionado nuestro destino como lugar para parejas y familias y en el mercado nacional hemos consolidado vuelos desde las principales ciudades.

– ¿Cómo se presenta la Semana Santa y el verano en cuanto a reservas?

– Las reservas se siguen produciendo en los últimos 15 ó 20 días por lo que es difícil aún aventurar cómo va a ir la Semana Santa o el verano en cuanto a reservas. Lo que sí tenemos claro es que hay mercados, como el inglés, que ya en la World Travel Market nos avanzaban un crecimiento en plazas del 20%. Si se cumplen el pronóstico, no perderemos conectividad y seguiremos ganando en plazas.

– ¿Han vuelto los británicos?

– Sí, con fuerza. Estamos en niveles casi prepandemia y podemos decir que pese al brexit, la crisis, los precios, la inflación, los británicos han vuelto a la isla y, principalmente, al norte y centro de Fuerteventura donde se siguen dando ocupaciones medias del 75% y del 80%.

De León es también la candidata del PP al Cabildo para el 28 de mayo. / javier melián / acfi press

– ¿Le ha tomado usted el pulso a la oferta turística del alojamiento vacacional: cuántas viviendas y en qué municipios, suben las reservas frente a los hoteles y otros datos?

– La vivienda vacacional tiene un problema que no está tanto en los propietarios sino en la falta de coordinación entre los Cabildos y el Gobierno de Canarias ya que existe una bolsa de viviendas que se siguen inscribiendo o dando de baja en ambas ventanillas y nunca hay un censo completo y actualizado de estas viviendas. Pero sí creo que es una oferta que ha llegado para quedarse y que debemos intentar que conviva con el resto del sector y con la vivienda residencial.

- ¿Qué aprendió el PP del Cabildo de las desavenencias por la denuncia, ya archivada, por acoso laboral contra su compañera María Saavedra que partió de la pareja del presidente inular Fernando Enseñat?

- No se si se puede aprender algo de un acto así, que fue muy duro y que además afectó a dos amigos, María y Fernando. Pero sí se que María es una gran persona con un corazón gigantesco y que siempre estuve segura de quién era, lo que hace y lo que se vuelca para que todo su equipito, como ella lo llama, trabaje con ilusión. Y se que Fernando lo pasó mal y no ha sido fácil para el. Quizás aprendí a querer más a mis compañeros y que la verdad solo tiene un camino, solo hay que saber esperar.