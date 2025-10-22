¿Qué isla te llevarías a un libro desierto? Benjamín Prado abre la 35º Feria del Libro de Fuerteventura

La compañía gallega Pista Catro, reciente Premio Nacional de Circo 2025, actúa en la apertura de la muestra este jueves, 23 de octubre

El poeta, novelista y ensayista Benjamín Prado será el encargado de inaugurar a las 19.00 horas la 35 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura, que arranca este jueves 23 de octubre y concluirá el próximo domingo 26 en la plaza del Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario.

Prado, cuya obra ha sido publicada en Argentina, Cuba, Colombia, Chile, México, Perú y El Salvador y ha sido traducida a varios idiomas, ofrecerá la conferencia inaugural del encuentro literario, a la que ha bautizado 'Qué isla te llevarías a un libro desierto'.

A la 18.00 horas comenzará el espectáculo 'Orquesta de malabares', a cargo de la compañía gallega Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025. La compañía aterriza en Fuerteventura tan solo unos días después de que el Ministerio de Cultura les concediera el Premio Nacional de Circo 2025.

La música será la encargada de cerrar el programa de este jueves. A las 21.00 horas, también en la carpa Josefina Plá, tendrá lugar el espectáculo poético-musical 'La obra generacional' con el cantautor Nacho Vegas y el poeta Rafael Espejo.

Primera presentación de libro: Isaac Rosa

Como ya es tradición en la Feria del Libro de Fuerteventura, el tren de las letras facilitará el traslado del público y partirá, desde las 17.00 horas, de la primera parada, situada en el centro de arte Juan Ismael, en el barrio de El Charco. Las siguientes paradas son: plaza Rafael Páez (conocida como Plaza del Tomate), la calle Juan Tadeo Cabrera (en el centro de mayores) y la playa de Los Pozos. Desde ahí, llevará a sus pasajeros hasta la muestra.

Habrá espacio, además, para la primera presentación literaria. A las 20.00 horas, Isaac Rosa (Sevilla, 1974) hablará de 'Las buenas noches' con la periodista Saray Encinoso.

La Feria del Libro está organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.