El alcalde Alejandro Jorge, el concejal de Cultura, José Díaz, el fótografo José Juan Soto y la concejala de Hacienda, Kathaysa Rodríguez, en la inauguración de la muestra en el espacio Pepe Dámaso. Osaín Alvarez / Ayuntamiento de Pájara

Invitación a revisar el pórtico de la iglesia de Pájara

Fotografía ·

El fotógrafo José Juan Soto es el primer autor que expone de forma temporal en el espacio de arte Pepe Dámaso, en Pájara

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

El fotógrafo José Juan Soto (1969, Pájara) invita a revisar los detalles del pórtico de la iglesia de Pájara en la exposición 'Patrimonio local y etnografía', que también incluye escenas de la vida tradicional de Fuerteventura.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del sur majorero ha elegido a un autor de Pájara para la primera muestra temporal desde la inauguración del centro de arte Pepe Dámaso. La exposición está abierta hasta el 14 de diciembre.

Las fotos de Soto, impresas sobre lienzo y en blanco y negro, recogen detalles del pórtico que, a simple vista, no se aprecian gracias al uso de un brazo telescópico que permitió captar cada símbolo religioso en primer plano.

Las imágenes de la parte más etnográfica de la exposición están también impresas en blanco y negro, sepia y color, y aparecen artesanas, ganaderos y otros oficios.

El corazón con la llave, las dos serpientes y otros detalles de la portada de la iglesia de Pájara que desvelan las imágenes de Soto. Osaín Alvarez / Ayuntamiento de Pájara
