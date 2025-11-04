Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tareas de restauración y montaje del cetáceo de El Cotillo, en el municipio de La Oliva. Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura

Instrucciones para armar el esqueleto de un cetáceo

Carla Rolo imparte dos talleres sobre restauración y montaje de la fauna marina que vara en las costas de Fuerteventura y pasa a formar parte del paisaje como esculturas. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo organiza la formación

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:31

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura imparte durante el mes de noviembre dos talleres de formación sobre esqueletos de cetáceos y su montaje.

El primero se centra en la restauración y montaje de esqueletos de cetáceos de la Senda de los Cetáceos de Fuerteventura, a impartir el 6 de noviembre en el Centro Insular de Juventud (teoría), en Puerto del Rosario, a las 9.00 horas y el 7 de noviembre en la estación biológica de La Oliva (práctica) a las 9.00 horas.

El segundo taller abordará el mantenimiento y restauración de esqueletos de cetáceos y tendrá lugar el 10 de noviembre a las 8.30 en la misma estación biológica. Carla Rolo imparte ambas formaciones. Toda la información puede consultarse en la web https://cama2025.eventosendirecto.es/talleresformacion2025, así como la formalización de inscripciones.

