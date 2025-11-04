Instrucciones para armar el esqueleto de un cetáceo

Carla Rolo imparte dos talleres sobre restauración y montaje de la fauna marina que vara en las costas de Fuerteventura y pasa a formar parte del paisaje como esculturas. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo organiza la formación

Tareas de restauración y montaje del cetáceo de El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 4 de noviembre 2025, 12:31

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura imparte durante el mes de noviembre dos talleres de formación sobre esqueletos de cetáceos y su montaje.

El primero se centra en la restauración y montaje de esqueletos de cetáceos de la Senda de los Cetáceos de Fuerteventura, a impartir el 6 de noviembre en el Centro Insular de Juventud (teoría), en Puerto del Rosario, a las 9.00 horas y el 7 de noviembre en la estación biológica de La Oliva (práctica) a las 9.00 horas.

El segundo taller abordará el mantenimiento y restauración de esqueletos de cetáceos y tendrá lugar el 10 de noviembre a las 8.30 en la misma estación biológica. Carla Rolo imparte ambas formaciones. Toda la información puede consultarse en la web https://cama2025.eventosendirecto.es/talleresformacion2025, así como la formalización de inscripciones.