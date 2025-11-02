El IES Vigán, en Gran Tarajal, es la nueva sede de la PAU en Fuerteventura

Los estudiantes del sur majorero se presentarán en las mismas condiciones que los que acudan a Puerto del Rosario, la única sede hasta ahora para la realización de la prueba de acceso a la universidad

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:42 Comenta Compartir

La nueva sede de la PAU en el sur de Fuerteventura es el IES Vigán, en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, para las próximas convocatorias de junio y julio, tras diferentes reuniones y trabajo de coordinación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Así lo anunció el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, en el Parlamento autonómico. La parlamentaria María Saavedra confirma que se trata de una gran noticia, «ya que históricamente los jóvenes del sur de Fuerteventura han tenido que salir de madrugada y regresar de noche, esperar guaguas que no llegan y un largo etcétera».

Para el establecimiento de la futura sede de la PAU en el IES Vigán, tanto la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes como la ULPGC han valorado diferentes parámetros, entre ellos de logística, seguridad, conectividad, espacio y recursos humanos, de manera que los estudiantes cuenten con las mismas condiciones académicas y técnicas que la sede en Puerto del Rosario, detalla la parlamentaria del Partido Popular (PP), María Saavedra.