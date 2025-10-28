HD Hotels inaugura HD Lobos Natura un nuevo concepto de turismo en Canarias 'Reconnect with Essentia' La cadena HD Hotels inaugura oficialmente HD Lobos Natura, un innovador resort de cuatro estrellas superior situado en la zona de Corralejo, frente al Parque Natural del Islote de Lobos

Martes, 28 de octubre 2025, 18:03 Compartir

Este nuevo establecimiento nace con una visión transformadora: redefinir la experiencia turística en Canarias mediante un modelo integral de bienestar, sostenibilidad y conexión auténtica con el entorno.

Un hotel con alma, inspirado en la naturaleza

HD Lobos Natura surge como un homenaje a la biodiversidad marina y terrestre de la isla. Su diseño y filosofía se inspiran en los colores, texturas y ecosistemas del Islote de Lobos, integrando materiales autóctonos como basalto, piedra volcánica y arenisca, para recrear una atmósfera serena, orgánica y profundamente canaria.

Tras un ambicioso proceso de transformación, el hotel redefine su propuesta de valor para parejas y familias que buscan una experiencia premium, combinando descanso y conexión con la esencia más auténtica de la isla.

Con 261 amplias habitaciones distribuidas en cinco edificios tematizados, el resort ofrece Family & Joy Zone: Kid Suites con jacuzzi y Premier Suites para familias Only Adults Zone: Junior Suites y Premier Suites para adultos en busca de tranquilidad

EMBLEM Premium: habitaciones Swim-up con servicios personalizados y detalles de lujo

Cada espacio está concebido como un recorrido sensorial por la isla, invitando a los huéspedes a redescubrir el bienestar y la conexión interior.

Un ecosistema de experiencias conscientes

Bajo el claim 'Reconnect with Essentia', HD Lobos Natura invita al huésped a reconectar con lo esencial: naturaleza, salud, emociones y autenticidad. La propuesta se articula en tres pilares estratégicos:

1 Producto diferencial: diseño biofílico, zonas adaptadas a cada tipo de viajero y gastronomía de proximidad 2 Activación emocional: storytelling, rituales sensoriales, hospitalidad consciente y ambientación sonora. 3 Sostenibilidad regenerativa: compromiso con un turismo que devuelve más de lo que toma, con certificaciones ISO 14001, ISO 9001 y EMAS.

Gastronomía y bienestar: la esencia del destino

El resort ofrece cuatro restaurantes tematizados y cuatro bares, reinterpretando la cultura local a través de sabores y atmósferas únicas: El Puertito Casual Restaurant: homenaje al antiguo asentamiento pesquero.

l Faro All Day Gastro Bar: donde sol y agua se funden en una experiencia informal y elegante.

La Caldera Italian Traditional Cuisine: evocación de los volcanes y el alma mediterránea.

Emblem Concept Restaurant: propuesta premium para los huéspedes más exigentes.

El Wellness Hub – HD Essentia Fuerteventura es el corazón del concepto: un santuario sensorial inspirado en paisajes icónicos de la isla como Cofete, El Puertito y La Calderona. Incluye zonas de hidroterapia interior y exterior, cabinas temáticas, tratamientos touchless y un innovador programa Essentia Wellness Connect con tres caminos de bienestar: Alisios Restored, Lava Renewed Detox y Ocean Revital Energy.

Experiencias para toda la familia

El complejo integra también el Splash Park 'Isla Pirata', el Mini Club Lobos Marinos, y zonas de entretenimiento al aire libre como Dreamland Bar y la Power Up Zone, con clases de yoga, crossfit y actividades guiadas en la Ikigai Zone.

Un modelo turístico regenerativo

HD Lobos Natura consolida la estrategia HD Essentia Wellness Connect, una plataforma de bienestar integral que unifica cuerpo, mente y entorno, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, incorpora experiencias HD Sense Connect, que extienden el bienestar más allá del resort mediante actividades de surf, rutas naturales, gastronomía local y acciones de impacto positivo en la comunidad.

En palabras de Armando Rodríguez Gómez, Chief Commercial Manager de HD Hotels. «HD Lobos Natura es mucho más que un hotel: es una invitación a reconectar con lo que verdaderamente importa. Cada espacio está diseñado para inspirar calma, curiosidad y pertenencia, integrando sostenibilidad, bienestar y cultura local en una experiencia transformadora».

Ficha técnica Ubicación: Corralejo, Fuerteventura – Frente al Parque Natural Islote de Lobos

Categoría: 4 estrellas superior

Habitaciones: 261

Zonas: Family & Joy, Adults Only, Emblem Premium

Restaurantes y Bares: 8

Spa & Wellness Hub: HD Essentia Fuerteventura

Sobre HD Hotels

Con más de 30 años de experiencia, HD Hotels es una cadena canaria comprometida con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de experiencias auténticas. Con su nueva marca HD Essentia Wellness Connect, el grupo consolida su liderazgo en el turismo regenerativo y consciente en Canarias.

HD Lobos Natura Fuerteventura en Av. Fuerteventura, 3 – Corralejo, La Oliva, España.