Gavias y viviendas en Guisguey, en el municipio de Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

Guisguey, único pueblo de Fuerteventura sin transporte público

Asociaciones vecinales ·

La asociación de vecinos Los Pajeros critica la falta de respuesta a sus problemas por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura. Ambas instituciones públicas tampoco responden al Diputado del Común

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 28 de octubre 2025, 12:59

Guisguey es el único pueblo de la isla que carece de transporte público, lamenta la asociación de vecinos Los Pajeros, «un derecho básico que es negado a su vecindad ocasionando graves problemas de movilidad». Es una de las demandas vecinales que el colectivo, cansado de repetirlas ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura, ha elevado al Diputado del Común, al que tampoco responden.

Entre otras deficiencias, Los Pajeros solicita además la reposición de la parada de guaguas de la carretera Puerto del Rosario-Corralejo a la altura de la rotonda de entrada al pueblo, así como un acceso peatonal «ahora mismo inexistente que hace que las personas pongan en peligro sus vidas para poder entrar y salir de Guisguey caminando».

Esta asociación recuerda otras deficiencias históricas de Guisguey, como la falta de cobertura telefónica, acceso rápido y eficaz a internet, alcantarillado «o de un servicio eficiente de suministro público de agua, acorde con el año 2025».

