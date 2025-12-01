El Gobierno activa en Fuerteventura la segunda instalación temporal en La Herradura para evitar apagones

El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno de España con 23 millones y con una potencia de 18 megavatios es modular, provisional y complementario de otro proyecto de iguales características en la isla y en la misma zona, previamente comunicado

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, ha acordado avanzar en la tramitación de la segunda planta de generación de emergencia de la isla de Fuerteventura.

Todo ello, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y prevenir posibles apagones, tras la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por la empresa Sampol y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. Se trata de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias, ya que será financiada de manera íntegra por el Gobierno de España con un presupuesto de 23 millones de euros.

La provisionalidad de las medidas de emergencia se mantendrá hasta que se produzca la renovación del parque de generación de Canarias, una vez que el Ministerio resuelva el concurso de concurrencia para ello

Esta medida se ha diseñado de forma coordinada con el Cabildo de Fuerteventura para determinar la mejor ubicación posible, así como con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Con esto, el Gobierno de Canarias sigue avanzando en el refuerzo energético de las tres islas con déficit de generación: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. De esta forma, este un paso más en el trámite administrativo de la instalación, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación.

La notificación sobre una planta similar en la misma zona, conocida como 'Mezque' fue aprobada el pasado 29 de septiembre de 2025 en Consejo de Gobierno, para ser gestionada por la empresa DISA y que tendrá una potencia de 15 megavatios y un presupuesto que alcanza los 24,5 millones de euros.

Es importante subrayar que el procedimiento ordinario de adjudicación para la nueva generación eléctrica en Canarias continúa su curso con la resolución provisional ya publicada por el Ministerio, garantizando así la transición hacia un sistema renovado y estable en el futuro próximo.

En este contexto, las plantas de emergencia aprobadas se configuran como una solución provisional y acotada en el tiempo, cuyo papel es asegurar la cobertura energética únicamente hasta que las instalaciones definitivas resultantes del concurso entren en funcionamiento.