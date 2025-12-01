Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
Central energética de Sampol, en una foto de archivo. C7

El Gobierno activa en Fuerteventura la segunda instalación temporal en La Herradura para evitar apagones

Energía eléctrica ·

El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno de España con 23 millones y con una potencia de 18 megavatios es modular, provisional y complementario de otro proyecto de iguales características en la isla y en la misma zona, previamente comunicado

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:46

Comenta

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, ha acordado avanzar en la tramitación de la segunda planta de generación de emergencia de la isla de Fuerteventura.

Todo ello, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y prevenir posibles apagones, tras la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por la empresa Sampol y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. Se trata de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias, ya que será financiada de manera íntegra por el Gobierno de España con un presupuesto de 23 millones de euros.

La provisionalidad de las medidas de emergencia se mantendrá hasta que se produzca la renovación del parque de generación de Canarias, una vez que el Ministerio resuelva el concurso de concurrencia para ello

Esta medida se ha diseñado de forma coordinada con el Cabildo de Fuerteventura para determinar la mejor ubicación posible, así como con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Con esto, el Gobierno de Canarias sigue avanzando en el refuerzo energético de las tres islas con déficit de generación: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. De esta forma, este un paso más en el trámite administrativo de la instalación, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación.

La notificación sobre una planta similar en la misma zona, conocida como 'Mezque' fue aprobada el pasado 29 de septiembre de 2025 en Consejo de Gobierno, para ser gestionada por la empresa DISA y que tendrá una potencia de 15 megavatios y un presupuesto que alcanza los 24,5 millones de euros.

Es importante subrayar que el procedimiento ordinario de adjudicación para la nueva generación eléctrica en Canarias continúa su curso con la resolución provisional ya publicada por el Ministerio, garantizando así la transición hacia un sistema renovado y estable en el futuro próximo.

En este contexto, las plantas de emergencia aprobadas se configuran como una solución provisional y acotada en el tiempo, cuyo papel es asegurar la cobertura energética únicamente hasta que las instalaciones definitivas resultantes del concurso entren en funcionamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno activa en Fuerteventura la segunda instalación temporal en La Herradura para evitar apagones

El Gobierno activa en Fuerteventura la segunda instalación temporal en La Herradura para evitar apagones