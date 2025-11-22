La Global Startup Competition premia las mejores soluciones innovadoras en la clausura de Africagua Canarias 2025 La novena edición de Africagua Canarias concluye este sábado con la entrega de los premios, poniendo el broche final a dos jornadas dedicadas al intercambio de conocimiento y al impulso de soluciones innovadoras en agua y energía

La novena edición de Africagua Canarias concluye este sábado con la entrega de los premios de la Global Startup Competition.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Africagua Canarias 2025 finaliza este sábado su novena edición con un balance muy positivo tras dos días de trabajo centrados en la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo de oportunidades en los sectores del agua, la energía y la internacionalización empresarial.

El resultado de la Global Startup Competition se dio a conocer en un encuentro que reunió propuestas innovadoras procedentes de diferentes países y que destacó por la calidad y el interés generado por los proyectos finalistas.

Startups premiadas

El primer premio, dotado con 10.000 euros, fue otorgado a la startup Ocean Oasis, procedente de España y cuyo proyecto fue presentado ante el jurado por Sebastian Feimblatt. Su propuesta, que se alzó como la mejor valorada de esta edición, consiste en un sistema de desalinización offshore impulsado por energía de las olas, capaz de producir agua limpia de forma sostenible, escalable y asequible.

El segundo premio, con un importe de 5.000 euros, se concedió a O'Nadif, empresa originaria de Chad, cuya candidatura fue expuesta por Abakar Mahamat. Su propuesta, que destacó por su alto impacto social y su aplicabilidad en contextos vulnerables, se basa en el diseño y despliegue de filtros innovadores y ecológicos de nano/ultrafiltración capaces de proporcionar agua potable sin necesidad de electricidad ni productos químicos.

Las instituciones valoran el cierre del foro

Durante el acto de clausura, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, subrayó el valor de Africagua como espacio de cooperación internacional y agradeció la participación de todas las delegaciones, instituciones y empresas presentes. Destacó además la importancia que adquiere la Global Startup Competition dentro del foro, por su capacidad para impulsar soluciones innovadoras y atraer talento emprendedor: «La Global Startup Competition se consolida como un elemento clave para la innovación en agua y energía, y será a partir de ahora un referente dentro de Africagua por su capacidad para atraer talento y generar nuevas oportunidades».

La consejera de Hacienda y Promoción Económica, Nuria Cabrera, destacó la importancia de celebrar un encuentro como Africagua en una isla donde el agua y la energía representan retos estratégicos: «Llegamos al cierre de esta novena edición con la satisfacción de haber vuelto a convertir Fuerteventura en una isla referente para el resto de territorios, con iniciativas que fomenten la autosuficiencia energética y la gestión responsable de nuestros recursos naturales». «Este foro ha vuelto a demostrar que, cuando compartimos experiencias, somos capaces de transformar desafíos en oportunidades».

Por su parte, el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Javier Franco Hormiga, felicitó al presidente y a todo su equipo por superar las ediciones anteriores, y destacó la relevancia de Africagua para situar a Fuerteventura en un nuevo nivel en materia de innovación y tecnologías aplicadas al agua y la energía: «Hoy Fuerteventura da un paso más en innovación, tecnología y en la aplicación de energías renovables a un recurso tan valioso como el agua, y es una satisfacción compartir este avance a nivel internacional». «El reto ahora es seguir avanzando: Africagua demuestra que Fuerteventura puede estar al nivel y que la innovación forma parte de su rumbo futuro».

Dos días de cooperación y avances compartidos

Africagua Canarias 2025 cierra esta edición consolidándose como un punto de encuentro estratégico entre África, Canarias y Europa, capaz de reunir a representantes institucionales, organismos internacionales, empresas, centros tecnológicos y startups para abordar de manera conjunta los retos del agua, la energía y la sostenibilidad. Durante estas dos jornadas, el foro ha generado un entorno de trabajo altamente especializado en el que se han compartido experiencias, expuesto iniciativas innovadoras y fortalecido la cooperación técnica y empresarial.

El espacio B2B ha vuelto a ser uno de los elementos más valorados del programa, favoreciendo la creación de nuevas alianzas, la identificación de oportunidades de negocio y la conexión directa entre empresas, entidades públicas e instituciones internacionales. Estas reuniones han permitido avanzar en posibles proyectos conjuntos y abrir nuevas vías de colaboración entre los distintos agentes asistentes.

La organización destaca el elevado nivel técnico de las intervenciones, la amplia participación internacional y el interés mostrado por las delegaciones presentes, que han respaldado a Africagua como un encuentro esencial para impulsar la innovación, reforzar la colaboración interregional y promover soluciones sostenibles adaptadas a los desafíos actuales.

Africagua reafirma su papel como un foro internacional de referencia para abordar los desafíos globales vinculados al agua, la energía y la sostenibilidad en territorios insulares y regiones con condiciones climáticas similares. Esta edición vuelve a demostrar la capacidad del encuentro para generar conocimiento especializado, favorecer el intercambio entre instituciones y empresas, e impulsar iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible y a la transición energética.