'Fuerte a tu lado': el Cabildo de Fuerteventura estrena eslogan

El lema institucional, que busca reforzar la cercanía con la ciudadanía, se asociará a todas las acciones y áreas de la Corporación de Fuerteventura y se basa en sus pilares fundamentales de trabajo

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:07

El Cabildo de Fuerteventura lanza el eslogan 'Fuerte a tu lado', un mensaje claro, breve y directo que refleja su vocación por acercarse a la población, así como proteger el territorio y el futuro de la isla.

Este lema se asociará a todas las acciones y áreas de la Corporación Insular, en una campaña de comunicación basada en sus pilares fundamentales de trabajo institucional: atención y la mejora de la calidad de vida de las personas, el agua y la conservación del territorio.

La presidenta del Cabildo, Lola García, explica que «más que un lema, es una forma de entender la gestión pública. Que la ciudadanía sienta esa cercanía con una institución que acompaña y responde, que no sólo actúa, sino que escucha, acompaña y está al lado de la gente».