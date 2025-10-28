Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ejemplar se paseó tan tranquilo entre los coches de la avenida marítima de Puerto del Rosario. C.J. Figueroa

¿Qué es lo que hace un flamenco en la avenida marítima de Puerto del Rosario?

Aves acuáticas ·

Un ejemplar de esta ave acuática paseó tranquilo en medio del tráfico de la salida del muelle de la capital de Fuerteventura

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 28 de octubre 2025, 12:16

Comenta

Anillado y tan tranquilo, un ejemplar de flamenco paseó este martes por la avenida marítima de Puerto del Rosario.

A esta ave acuática no le parecieron importar los coches y el trasiego propio del acceso al muelle de la capital de Fuerteventura, tan alejado de su hábitat de lagunas costeras y marismas de Africa, sur de Europa y sudoeste de Asia.

