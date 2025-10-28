¿Qué es lo que hace un flamenco en la avenida marítima de Puerto del Rosario?
Aves acuáticas ·Un ejemplar de esta ave acuática paseó tranquilo en medio del tráfico de la salida del muelle de la capital de Fuerteventura
Puerto del Rosario
Martes, 28 de octubre 2025, 12:16
Anillado y tan tranquilo, un ejemplar de flamenco paseó este martes por la avenida marítima de Puerto del Rosario.
A esta ave acuática no le parecieron importar los coches y el trasiego propio del acceso al muelle de la capital de Fuerteventura, tan alejado de su hábitat de lagunas costeras y marismas de Africa, sur de Europa y sudoeste de Asia.