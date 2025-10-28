¿Qué es lo que hace un flamenco en la avenida marítima de Puerto del Rosario?

Un ejemplar de esta ave acuática paseó tranquilo en medio del tráfico de la salida del muelle de la capital de Fuerteventura

El ejemplar se paseó tan tranquilo entre los coches de la avenida marítima de Puerto del Rosario.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 28 de octubre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Anillado y tan tranquilo, un ejemplar de flamenco paseó este martes por la avenida marítima de Puerto del Rosario.

A esta ave acuática no le parecieron importar los coches y el trasiego propio del acceso al muelle de la capital de Fuerteventura, tan alejado de su hábitat de lagunas costeras y marismas de Africa, sur de Europa y sudoeste de Asia.