Cometas sobre las Grandes Playas de Corralejo, en el municipio de La Oliva. C7

El Festival de Cometas cumple 38 ediciones surcando los cielos de Corralejo y El Cotillo

Turismo ·

El impacto económico de 2024 alcanzó los 6,7 millones de euros y este año prevé llegar a casi 17 millones, adelanta Ignacio Solana, de Gesprotur. El festival espera a más de 200 cometistas

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

Más de 200 cometistas de todas partes del mundo se preparan para el Festival Internacional de Cometas 2025. Del 10 al 16 de noviembre, cientos de cometas surcarán los cielos de las playas de Corralejo y El Cotillo en un evento para todos los públicos.

El Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, organiza esta cita internacional, junto con el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias.

El consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, subraya el impacto económico y social del festival, que el año pasado alcanzó los 6,7 millones de euros y este 2025 prevé casi 17 millones de euros.

Entre las novedades de esta 38ª edición, el festival prepara una jornada de astrociencia, un circuito de drones FPV y un parque de muñecos gigantes. También se organiza la primera edición del concurso de pintura rápida Kitefestival, entre otros actos. Del mismo modo, se repetirá el espectáculo nocturno de drones alcanzando en esta ocasión los 300 drones los días 14 y 15 en el Muellito de Corralejo.

El concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, destaca que, por celebrarse en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, cuenta con la presencia de los guías ambientales, vallado perimetral, talleres ambientales, lanzaderas para fomentar la movilidad sostenible e incluso la novedad de los baños eco.

Cartel de esta 38ª edición.
Cartel de esta 38ª edición. Ayuntamiento de La Oliva

