Importante La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
La cumpleañera, rodeada de su familia. Tamariche

Felices 101 años, Asunción, la aficionada más longeva del Real Madrid en Fuerteventura

Personas centenarias ·

Asunción Alonso Padilla celebra su cumpleaños en Valle de Santa Inés, rodeada de su extensa familia y vecinos

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Nadie se quiso perder el 101 cumpleaños de Asunción Alonso Padilla, (Valle Cerés, Betancuria, 1924) en Valle de Santa Inés. Madre coraje que sacó adelante a sus seis hijas e hijos al quedarse viuda, la centenaria sigue siendo la aficionada más longeva del Real Madrid en Fuerteventura.

En su larga vida, Asunción supo de los amargores de la guerra civil española al perder dos hermanos, uno en la batalla del Ebro y otro de una gripe en el frente de Zaragoza. Aunque su marido Mateo Brito la dejó pronto, deja claro que «nunca pasé falta de comida», «nunca le gané un duro a nadie, siempre trabajé con el ganado y arrancando», «nunca le di una mala noche a mis hijos todos estos años» y «nunca tuve ni un hueso roto».

