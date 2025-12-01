Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambiente festivo en el almuerzo de Navidad de CC en Tarajalejo. CC

La familia nacionalista de CC se reúne un año más

Partidos políticos ·

Alrededor de un millar de personas asiste al tradicional almuerzo del partido en Tarajalejo, en el municipio de Tuineje. CC prepara su 50 aniversario

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:32

Coalición Canaria (CC) Fuerteventura celebró su tradicional almuerzo de Navidad, en el restaurante El Brasero, en Tarajalejo, en el municipio de Tuineje. El encuentro contó con una amplia participación, reuniendo alrededor de 1.000 asistentes entre militantes y simpatizantes, además de los cargos orgánicos del partido y los cabeza de lista del partido en los distintos municipios.

Entre los asistentes, estuvo presente el presidente nacional del partido, Fernando Clavijo, «quien no quiso perderse esta cita anual con sus compañeros y compañeras de Fuerteventura», y también el secretario de organización de Coalición Canaria a nivel autonómico, David Toledo.

Este año, además, la cita marca el inicio de la agenda de actividades conmemorativas del medio siglo de historia que cumplirá Asamblea Majorera en 2027. Desde la formación nacionalista, invitan a participar en todos los actos que se celebran de ahora en adelante, por la creación del primer partido con carácter insularista y nacionalista.

Fernando Clavijo, Lola García y Mario Cabrera, en la reunión navideña de la familia nacionalista. CC
