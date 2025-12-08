Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades del Cabildo de Fueteventura y del Gobierno central, en la clausura con el artesano Angel Nolasco. Javier Melián / Acfi Press

Expertos en empleitas y sombreros

Artesanía ·

El Cabildo de Fuerteventura clausura los talleres de artesanía tradicional que se impartieron en Tiscamanita y Tindaya

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:32

Comenta

El Cabildo de Fuerteventura ha clausurado los talleres de artesanía tradicional que se desarrollan en Tiscamanita y Tindaya. Unos talleres que forman parte del programa 'Fuerte por naturaleza' de la Consejería de Turismo, gracias al acuerdo con la Cámara de Comercio, en coordinación con el área insular de Artesanía.

Los talleres se centraron en dos disciplinas: cestería de palma (Tiscamanita, en el municipio de Tuineje) y sombrerería tradicional (Tindaya, en el municipio de La Oliva).

Se desarrollaron desde el pasado mes de septiembre, permitiendo al Cabildo reafirmar su compromiso por recuperar y difundir las prácticas artesanales que forman parte del patrimonio majorero.

Alumnas y alumnos de los dos talleres. Javier Melián / Acfi Press
Imagen principal - Alumnas y alumnos de los dos talleres.
Imagen secundaria 1 - Alumnas y alumnos de los dos talleres.
Imagen secundaria 2 - Alumnas y alumnos de los dos talleres.

