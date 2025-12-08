Expertos en empleitas y sombreros
Artesanía ·El Cabildo de Fuerteventura clausura los talleres de artesanía tradicional que se impartieron en Tiscamanita y Tindaya
El Cabildo de Fuerteventura ha clausurado los talleres de artesanía tradicional que se desarrollan en Tiscamanita y Tindaya. Unos talleres que forman parte del programa 'Fuerte por naturaleza' de la Consejería de Turismo, gracias al acuerdo con la Cámara de Comercio, en coordinación con el área insular de Artesanía.
Los talleres se centraron en dos disciplinas: cestería de palma (Tiscamanita, en el municipio de Tuineje) y sombrerería tradicional (Tindaya, en el municipio de La Oliva).
Se desarrollaron desde el pasado mes de septiembre, permitiendo al Cabildo reafirmar su compromiso por recuperar y difundir las prácticas artesanales que forman parte del patrimonio majorero.