Erika Castilla: «Fuerteventura, en su humildad y desnudez, me parece sublime»

Erika (Puerto del Rosario, 1981) reconoce que sus ilustraciones son autobiográficas.

– Usted ve unos burros en el malpey de Lajares, el faro de El Cotillo o los grabados naviformes de Tinojay en La Caldereta y los convierte en ilustración de libretas, tazas, carcasas de móvil, bolsas y alfombrillas de ordenador.

– Sí, podría decirse que todo lo que me gusta y me inspira es susceptible de convertirse en ilustración.

– ¿Cómo surgió su colaboración con la Red de Museos de Fuerteventura?

– Un día me llamó la directora de Museos de Fuerteventura para decirme que les gustaba mucho mi proyecto, que habían visto mis dos tiendas y que les encantaría poder tener una línea de productos ilustrados por mí en las tiendas de los museos. Supuso para mí un grandísimo reconocimiento a mi trabajo de todos estos años, que pensaran en mí para crear la imagen del merchandising de todos los museos y centros de interpretación me emocionó mucho. Inmediatamente después, con la mente más fría, comprendí que se trataba de un reto importante, ya que tenía que conseguir crear imágenes que hablaran de los centros y que al mismo tiempo, los visitantes las quisieran comprar, atesorarlas, llevarlas a casa o incluso regalarlas a sus seres queridos. Fue un trabajo de meses que culminó con el resultado que puede verse en la tienda de Museos del Cabildo que se localiza en la calle peatonal de la capital majorera.

– Su padre es dueño de una imprenta en Puerto del Rosario. ¿De casta le viene al galgo o ya destacaba en la guardería con sus dibujos?

– Mi padre es impresor de toda la vida, aprendió el oficio en los Salesianos cuando era un niño y es un amante del apasionante mundo de las artes gráficas. Mi madre siempre ha tenido mucha facilidad para el dibujo, pero ha sido en su madurez cuando ha descubierto su pasión por la pintura al óleo, es una artistaza. Ella me cuenta que desde los tres años yo ya cogía los lápices y dibujaba, en el cole también ganaba muchas veces los típicos concursos de postales de navidad y recuerdo aprovechar la mínima oportunidad para ilustrar con dibujos los ejercicios de clase, y cada dibujo lo saboreaba, le dedicaba toda mi atención y me lo curraba, lo hacía por disfrutar.

– ¿A qué rincón de Fuerteventura le cambiaría el color y a cuál no le añadiría ni un tono más?

– A Fuerteventura no le cambiaría nada, amo sus paisajes, su arquitectura tradicional rural y costera, no le añadiría un tono más, porque ella en su humildad y desnudez me parece sublime. Cambiaría todo lo que se ha construido en los últimos 40 años de una manera totalmente desconectada de nuestro pasado, de nuestra identidad. Casas y edificios que nada cuentan de nosotros, de nuestra historia: hemos dado la espalda a nuestra propia belleza. Siempre digo que Fuerteventura es bella 'a pesar de', no puedo sólo decir es bella: es bella 'a pesar de'.

– Cuando se fue a estudiar a la Escuela de Diseño de Barcelona, ¿qué extrañaba más cromáticamente hablando?

– Por supuesto, el azul turquesa de nuestras costas.

– Regresó al camino de la ilustración con el diseño de un almanaque de la imprenta familiar. ¿Por qué se cerró tanto en banda a la inspiración propia?

– En ningún momento me cerré en banda a la inspiración propia. Lo que pasa es que uno no siempre puede hacer lo que más le gusta, la vida a veces te hace trabajar y experimentar en trabajos distintos a los que soñabas cuando estudiabas. En mi caso, me tocó experimentar trabajar en la imprenta familiar, y pasé por el departamento de diseño y preimpresión y después aprendí a hacer presupuestos y atención al cliente, doce años llenos de experiencias que me han nutrido y gracias a las cuales me siento cómoda y segura para fabricar los productos de mi marca. Tengo que decir que la creatividad es como el vapor de una tetera, se genera y necesita salir, con lo que en esos años de trabajo técnico y empresarial no dejé de dibujar en mi tiempo libre, las invitaciones de cumpleaños de sobrina y amigos, tarjetitas de visita ilustradas para la familia, los calendarios para obsequiar a los clientes de la imprenta y muchos autoencargos que luego acabaron en productos de mi propia tienda.

– Los engañabobos, o abubillas, pueblan sus toallas. ¿Algo personal contra el guirre, ave emblemática de Fuerteventura, y sus colores?

– Mis ilustraciones son en cierto modo autobiográficas, todo lo que dibujo tiene que ver con mi experiencia directa, yo crecí viendo abubillas, antes se veían más. Como sabrás el guirre especialmente habita, en lo posible, zonas no antropizadas, huye del ruido y la gente, de ahí que se vea poco. De todas formas en mi juego de mesa 'Memory vida salvaje de Fuerteventura' lo puedes encontrar dibujadito con su particular plumaje blanco y su carita amarilla. Posiblemente vuelva a aparecer en alguno de mis diseños, pero me nace dibujarlo tal y como lo he visto siempre, majestuoso, en las alturas, planeando libre y sabedor de que ahí nadie lo puede tocar.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- ¿De qué color repintaría: la antigua colonia penitenciaria de Tefía, la montaña de Tindaya, el centro de acogida inmediata de ciudadanos extranjeros de El Matorral, las torretas de alta tensión, el roque de El Moro en Cofete y los molinos de Chicago?

- A ver, mezclas monumentos naturales con obras hechas por el ser humano, ya de entrada la pregunta me desconcierta, pero desde ya te digo que no utilizo mi creatividad para reducir objetos que algunos de ellos tienen un significado y carga histórica importante, a un color, sería por mi parte un atrevimiento, ¿no crees?

- A usted le inspira...

- La naturaleza y la belleza de lo simple.

- ¿Qué dañan los colores de Fuerteventura: las urbanizaciones sin tino, los aerogeneradores, los containers en medio de los pueblos, los palets en las explotaciones ganaderas, las bañeras a la puerta de las viviendas?

- Cuando antes decía que Fuerteventura 'es bella a pesar de', me refería sobre todo a las decisiones que se han tomado desde algunas instituciones que han permitido maltratar de forma sistemática nuestro paisaje e identidad. Especulación urbanística, esqueletos arquitectónicos por toda la isla, aerogeneradores colocados sin criterio ni sensibilidad por la fauna ni el paisaje, apoyo a proyectos sobredimensionados en las cercanías del Parque Natural de Las Dunas de Corralejo y un largo etcétera. Si los que toman decisiones mostraran respeto por nuestro paisaje, naturaleza y cultura, estoy segura de que cada ciudadano se preocuparía de que su espacio estuviera impecable: el amor a las cosas y los lugares se contagia. El ejemplo es poderoso.

- Relacione por favor Fuerteventura con un solo color.

- ¡No puedo con un sólo color! Fuerteventura es camel, turquesa, verde agua, pero también amarillo pálido de la arena y distintas tonalidades de rosa y naranja de sus atardeceres, es el azul marino de su cielo estrellado y el azul cerúleo de sus inmensos cielos despejados.

- Mojo Art Shop se llama su tienda: por la miscelánea de objeto, quizás.

- Mojo por el mojo picón, es un guiño a nuestra tierra , y por mi gato de 18 años que se llama Mojo. Art Shop en inglés porque quería que los extranjeros entendieran a la primera que no vendo Mojos.

- La última y más internacional: ¿Qué color es el de Putin y cuál es el de Zelensky?

- En mi obra reivindico cosas que no tienen que ver con poner el foco en el drama y el terror de este mundo. Por supuesto que yo tengo mi opinión de lo que ocurre en el planeta, estoy informada, no vivo en una burbuja, pero lo que a mí me surge expresar mediante mi obra no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo fenoménico que televisan los telediarios. Tus compis de los medios de comunicación nos recuerdan cada día que el mundo se acaba, y llevamos bastantes años así. A mí me surge invitar a poner el foco en la belleza de este mundo, que la hay y mucha, en la importancia de poner la consciencia en el momento presente, en el disfrute de las cosas sencillas que todos tenemos a mano, en la conexión con la naturaleza que nos sana aunque no lo creamos. Quiero creer que de alguna manera contagio el amor por Fuerteventura y la importancia de buscar la paz interior, es lo que esta isla me inspira, no puedo evitarlo. Así que los conflictos bélicos no me inspiran ningún color, en todo caso representarían para mí la ausencia total de él.