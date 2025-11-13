Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Cartel de la muestra de este fin de semana en la plaza de Antigua. C7

El Encuentro de Antigua cumple cinco años de regalar artesanía por Navidad

Artesanía ·

Además de los mejores trabajos de una treintena de artesanas y artesanos, el público podrá disfrutar de conciertos y talleres para toda la familia

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Antigua celebra este fin de semana el quinto Encuentro y Venta de Artesanía. Una treintena de artesanos y artesanas ofrece la posibilidad de regalar artesanía por Navidad este sábado, 15 de noviembre, y domingo, día 16, en la plaza de Antigua, desde las 10.00 horas y hasta las 20.00 y 19.00 horas, respectivamente.

Además de los mejores trabajos artesanos, el público podrá disfrutar de conciertos y talleres de artesanía. El sábado, a las 11.30 horas, sonará el Tributo a la Nueva Trova, seguido de la banda El Cuco y, a las 17.30 horas, Susurros Latinoamericanos por la parranda de Vitolo. El domingo es el turno a las 11.30 horas de la parranda de Son de Antaño, seguido de Encuentro de Solistas y, por la tarde, a las 16:30 horas, la parranda La Polvajera

El Ayuntamiento de Antigua, desde la Concejalía de Cultura, y la fundación colectivo Mafasca, organizan por quinto año esta muestra para apoyar a los artesanos y las artesanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  4. 4 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  5. 5 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  8. 8 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  9. 9 Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13
  10. 10 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Encuentro de Antigua cumple cinco años de regalar artesanía por Navidad

El Encuentro de Antigua cumple cinco años de regalar artesanía por Navidad