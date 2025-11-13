El Encuentro de Antigua cumple cinco años de regalar artesanía por Navidad

Además de los mejores trabajos de una treintena de artesanas y artesanos, el público podrá disfrutar de conciertos y talleres para toda la familia

Cartel de la muestra de este fin de semana en la plaza de Antigua.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Antigua celebra este fin de semana el quinto Encuentro y Venta de Artesanía. Una treintena de artesanos y artesanas ofrece la posibilidad de regalar artesanía por Navidad este sábado, 15 de noviembre, y domingo, día 16, en la plaza de Antigua, desde las 10.00 horas y hasta las 20.00 y 19.00 horas, respectivamente.

Además de los mejores trabajos artesanos, el público podrá disfrutar de conciertos y talleres de artesanía. El sábado, a las 11.30 horas, sonará el Tributo a la Nueva Trova, seguido de la banda El Cuco y, a las 17.30 horas, Susurros Latinoamericanos por la parranda de Vitolo. El domingo es el turno a las 11.30 horas de la parranda de Son de Antaño, seguido de Encuentro de Solistas y, por la tarde, a las 16:30 horas, la parranda La Polvajera

El Ayuntamiento de Antigua, desde la Concejalía de Cultura, y la fundación colectivo Mafasca, organizan por quinto año esta muestra para apoyar a los artesanos y las artesanas.

Temas

Artesanía

Conciertos

Ferias

Navidad

Canarias

Fuerteventura

Antigua

Ayuntamientos