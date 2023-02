Dunia Álvaro repite como candidata del PP a la alcaldía de Pájara elecciones municipales La actual concejala califica la legislatura de «convulsa y que me ha supuesto un bautismo de realidad que no siempre ha sido agradable»

El Partido Popular de Fuerteventura presentó de manera oficial la candidatura de Dunia Álvaro a la alcaldía del Ayuntamiento de Pájara que estuvo arropada por el presidente insular, Fernando Enseñat y el presidente local del PP en Pájara, Jorge Marante, junto a la candidata a la presidencia al Cabildo Insular de Fuerteventura, Jessica de León y el secretario insular, Claudio Gutiérrez.

«Es un orgullo para mí seguir encabezando el equipo del PP de Pájara, pero también es un reto que asumo con ilusión y ahora desde el conocimiento de haber estado gobernando en esta legislatura. Una legislatura que ha sido convulsa y que me ha supuesto un bautismo de realidad que no siempre ha sido agradable. Me ha enseñado que todo el mundo cuenta», explicó Álvaro, que también recordó los objetivos logrados durante esta legislatura y desde sus áreas de gobierno.