«Ños, aquí hay dinero, me dije, pero ni lo conté sino que llamé a la Policía»

Cuando encontró este miércoles la cartera con 985 euros y la documentación de la dueña, Miguel Domínguez Vizcaíno se dijo «ños, aquí hay dinero, pero ni lo conté sino que llamé a la Policía Local de Puerto del Rosario». Radio Sintonía le ha puesto cara a este ciudadano.

Este oficial de mecánica se tropezó la cartera tirada en el túnel de lavado de coches de una gasolinera de Puerto del Rosario. Fue precavido y pensó que a lo mejor alguien la había visto antes que él y se había llevado el dinero «y no me iba yo a comer el marrón de que me acusaran de que me lo había llevado yo, hasta pensé en dejarla en el mismo sitio». Finalmente, le dio una patadita para no entrar en el foco de la cámara de seguridad, la recogió del suelo y buscó como testigo a una empleada de la gasolinera.

La trabajadora y Miguel (Morro Jable, Pájara, 1997) abrieron la cartera y vieron que había bastantes billetes, pero optó por cerrarla otra vez y ponerse en contacto con la Policía Local capitalina. Finalmente, llevó el mismo la cartera a la comisaría donde ya le corrobaron que no, que no solía pasar que devolvieran una cartera con todo el dinero dentro.

Los agentes realizaron las diligencias pertinentes, localizaron a la propietaria de la cartera e incluso pusieron en contacto a ambos. «La dueña me llama su ángel de la guarda, a ver si quedamos para conocernos».

Este ciudadano no pensó ni un momento en quedarse con el dinero «porque en mi casa, mi familia siempre me enseñó que lo que no es mío, no lo quiero». Además, tenía claro que « a nadie le sobran mil euros, pero no eran míos».

Vecino del municipio de Pájara, Miguel vive en Puerto del Rosario de lunes a viernes por razones de trabajo, aunque el fin de semana regresa a su casa de Morro Jable.