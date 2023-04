Diez pueblos de Tuineje, sin agua desde hace más de una semana

El Ayuntamiento de Tuineje pide, una vez más, al Cabildo y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) que acabe, de una vez por todas, con los cortes de agua en el municipio. Esta vez, las localidades que más se han visto perjudicadas han sido Tarajalejo, Marcos Sánchez, Cardón, Montaña Hendida, Tamaretilla, Tesejerague, La Calabaza, Piedra Hincada, Mazacote y Violante, que cuentan ya con más de una semana sin agua.

«No es la primera vez que pedimos al Cabildo de Fuerteventura y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura que reestablezca y repare el suministro de agua en el municipio», ha declarado la alcaldesa Esther Hernández. Asimismo, añade que esta situación ha generado «una gran irritación entre la vecinos, y no sin razón, pues no es la primera vez que se enfrentan a esta situación, y por desgracia, vista la ineficacia de actuación de los servicios competentes, lamentamos que no será la última».

«Desde el Ayuntamiento de Tuineje imploramos al Cabildo y al Caaf, que acabe de una vez con los cortes de agua de esta índole en el municipio de Tuineje, y que viven y sufren también el resto de municipios en la isla. Fuerteventura no merece ser reconocida por ser una isla que sufre el desabastecimiento de este recurso, que debe ser un derecho para la ciudadanía», concluyó Hernández.