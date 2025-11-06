El desmantelamiento del primer motor de la central eléctrica de El Charco, para principios de 2026

La turbina, que alcanza una potencia máxima de 11,7 megavatios, comenzó a funcionar en 1987. Se prevé también eliminar otros elementos de la central como su alternador, varios sistemas auxiliares y una chimenea de 11 metros de altura. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario concedió la licencia esta misma semana

Tres de las chimeneas de la central eléctrica que abastece a toda Fuerteventura y que se localiza en el barrio capitalino de El Charco.

Endesa prevé iniciar a principios de 2026 el desmantelamiento del primer motor que se instaló en la central eléctrica de El Charco, en Puerto del Rosario, y que cuenta ya con más de 50 años de historia. Este proyecto se lleva a cabo a iniciativa de Endesa, que en su día solicitó el preceptivo permiso de cierre al Gobierno de Canarias.

El desmantelamiento de este grupo, que ya ha sobrepasado con creces su vida útil, responde a la política de la empresa de avanzar en Canarias en la senda de la descarbonización y procurar un sistema energético de energías más limpias.

Los trabajos para retirar este grupo se iniciarán una vez que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha concedido, este mismo jueves, a Endesa las licencias preceptivas para ello, solicitadas formalmente por la compañía el pasado mes de febrero de este año.

Endesa trasladó dicha petición al Ayuntamiento una vez obtenida la autorización por parte de la Dirección General de la Energía del Gobierno de Canarias para la retirada de los motores de la Central, en línea con los objetivos de Endesa para la descarbonización en Canarias.

Precisamente, el equipo de ingeniería de Endesa tiene previsto iniciar durante el primer trimestre del año que viene las obras de desmontaje de esta turbina, que por sus características estuvo instalada también en las centrales de Lanzarote y de La Palma.

La turbina, que alcanza una potencia máxima de 11,7 megavatios, comenzó a funcionar en 1987. Junto a su retirada, se prevé también eliminar otros elementos de la central como su alternador, varios sistemas auxiliares y una chimenea de 11 metros de altura.

La central de El Charco cuenta en la actualidad con nueve grupos diésel que suman una potencia total de 96 megavatios, además de dos turbinas de gas en funcionamiento con 51 megavatios de potencia.