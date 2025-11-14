Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una alumna echa a volar su cometa en las Grandes Playas de Corralejo. Javier Melián / Acfi Press

Dale una cometa a una niña y a correr de alegría

Festivales ·

Cientos de alumnas y alumnos de los CEIP del municipio de La Oliva participan en el vuelo inaugural del 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo. Hasta este domingo, el cielo de las Dunas de Corralejo será una fiesta de color y movimiento

Puerto del Rosario

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Ya es oficial, miles de cometas vuelan sobre el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Este viernes se celebró el vuelo inaugural de la 38º edición del Festival Internacional de Cometas de Corralejo, en el municipio de La Oliva, con las niñas y los niños como protagonistas.

Una ardilla de enormes dimensiones y una cometa de delfines poniendo en valor la sostenibilidad y el cuidado de los mares dieron el pistoletazo de salida a un evento que crece año tras año en colorido y participación.

El vuelo inaugural contó con la presencia de la presidenta Lola García, la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, y el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, entre otros.

Pero los protagonistas fueron ellos, los cientos de escolares llegados de todos los colegios de Educación Infantil y Primaria del municipio de La Oliva que participaron volando pequeñas cometas en las Dunas de Corralejo.

Las alumnas y los alumnos de La Oliva, con sus cometas. Javier Melián / Acfi Press

Por delante resta todo un fin de semana de exhibiciones tanto de cometas estáticas como acrobáticas, combates de cometas, talleres, concursos y una de las novedades de la edición, un parque de muñecos hinchables gigantes de más de 6 metros de altura, que han convertido a Spiderman, Batman y King Kong en los grandes protagonistas de la jornada.

El festival tampoco se olvida de las actividades nocturnas, espectáculo de drones en primicia mundial desde la bahía de Corralejo, «Horizonte abstracto», un increíble juego de luces y color a ritmo de música la noche del viernes y del sábado. Además de la música de la mano del concierto Tributo a Coldplay y el concierto de Salvapantallas que celebran sus 25 años de historia.

Las autoridades lanzan dos cometas, entre ellas la presidenta Lola García y el alcalde Isaí Blanco. Javier Melián / Acfi Press

El festival celebrará su clausura el domingo a las 16:00 horas.

El 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo está organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias, y su marca «Islas Canarias, Latitud de Vida». Colaboran Binter y RIU Hotels and Resorts.

Cielo de cometas sobre tres islas: Fuertevnetura, Lobos y Lanzarote al fondo. Un oso de peluche también tiró su cometa. Javier Melián / Acfi Press
