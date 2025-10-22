Cuentos para adultos a la luz de un candil en Antigua

El Ayuntamiento de Antigua celebra el Día Internacional de la Bibliotecas con una velada en el patio majorero de El Portón

Cada viernes de octubre, la Concejalía de Cultura organiza narraciones orales para adultos en el patio de la biblioteca municipal.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

Antigua celebra este viernes el Día Internacional de la Biblioteca con una nueva sesión de Candil de Cuentos, en esta ocasión de la mano del conocido narrador de Gran Canaria, Antonio López.

La cita es el 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el patio majorero de la biblioteca municipal El Portón. Candil de Cuentos es una programación con los mejores narradores orales de historias reales e imaginadas para adultos que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Antigua..

Candil de Cuentos es gratuito, aunque por limitación del aforo es necesario reservar plaza llamando al 928-549663 o dirigirse al email biblioteca@ayto-antigua.es.

