Cuentos para adultos a la luz de un candil en Antigua
Bibliotecas ·El Ayuntamiento de Antigua celebra el Día Internacional de la Bibliotecas con una velada en el patio majorero de El Portón
Puerto del Rosario
Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:38
Antigua celebra este viernes el Día Internacional de la Biblioteca con una nueva sesión de Candil de Cuentos, en esta ocasión de la mano del conocido narrador de Gran Canaria, Antonio López.
La cita es el 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el patio majorero de la biblioteca municipal El Portón. Candil de Cuentos es una programación con los mejores narradores orales de historias reales e imaginadas para adultos que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Antigua..
Candil de Cuentos es gratuito, aunque por limitación del aforo es necesario reservar plaza llamando al 928-549663 o dirigirse al email biblioteca@ayto-antigua.es.