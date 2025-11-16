Corralejo clausura la edición más colorida y sostenible del Festival Internacional de Cometas Esta cita se consolida como referencia en toda Europa y supone un evento único por su compromiso con el entorno

La 38ª edición del Festival Internacional de Cometas de Corralejo llega a su fin con el mejor balance posible. Numerosos visitantes han podido disfrutar tanto de la espectacular imagen de los cielos del Parque Natural de las Dunas de Corralejo surcados de cometas de todo tipo de tamaño y formas, como de las numerosas actividades que han conformado el programa de este año, volcado con la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente.

Las condiciones de viento y sol, con temperaturas primaverales en pleno mes de noviembre han hecho posible disfrutar de casi una semana de exhibición de vuelo estático y acrobático por parte de los más de 200 cometistas llegados de toda Europa, en un paraje idílico, el entorno de las Dunas de Corralejo, junto al mar.

Sin olvidar las numerosas actividades preparadas para toda la familia, desde talleres a visitas medioambientales o concursos, así como la programación nocturna, entre conciertos y el espectáculo de drones, en la Bahía de Corralejo, que en esta ocasión superaban los 300 drones en el cielo y que ha contado tanto en la noche del viernes como en la del sábado con un éxito total de asistencia, manteniendo toda la Bahía totalmente abarrotada de público.

«Estamos muy satisfechos de los resultados de esta edición,» asegura Raúl Rivero, promotor del Festival Internacional de Cometas de Corralejo. «El público ha vuelto a responder con entusiasmo, la playa ha estado muy animada jornada a jornada y tanto los conciertos como los espectáculos de drones han contado con lleno absoluto.» Rivero además destacaba la internacionalidad de un evento que no deja de crecer, «los cometistas fijan en su calendario la fecha de nuestro festival, se habla de Corralejo como referente en toda Europa. El nombre del festival ya figura entre los más importantes del mundo.»

El festival quedaba clausurado con la última exhibición de cometas acrobáticas que sorprendían por su espectacularidad y su perfecta sincronización y el esperado combate de cometas «Rokaku», en el que ágiles cometas luchan entre sí para hacerse caer al suelo. Movimientos precisos de los participantes buscan hacer perder el control de su cometa al adversario para que solo una de ellas quede en pie y se proclame vencedora, todo ello ante la atenta mirada de los espectadores. A continuación, la entrega de trofeos ponía el punto y final a un evento que volverá a teñir de color los cielos de Fuerteventura el próximo año.

El 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo está organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Islas Canarias, y su marca 'Islas Canarias, Latitud de Vida'. Colaboran Binter y RIU Hotels and Resorts.

